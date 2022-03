Buscan a hombre que salió a caminar y nunca regresó a su casa en León Cortés

Carlos Mauricio Arias Navarro, de 56 años, conocido como Micho, fue visto por última vez el viernes anterior cuando salió de su casa y nunca regresó.

Mariana Navarro, hermana de Carlos, asegura que desde la noche del viernes no pueden ni descansar tranquilos, porque no es usual que su ser querido no regresara a casa. Ellos piensan que posiblemente se metió al cerro La Cruz, en León Cortés.

“Él ha salido, pero a las horas regresa, el sábado al ver que no volvía fuimos al OIJ a denunciar la desaparición”, expresó.

Micho salió en la hora de almuerzo, no dijo para dónde iba y tampoco le preguntaron, pues aseguran que es normal que saliera a dar una caminata y volver.

Héctor Blanco, de Rescate Urbano, dijo que la última comunicación que Micho tuvo fue el viernes cerca de las 5 p.m. con una hija.

Los integrantes de Rescate Urbano buscan a un vecino de León Cortés desaparecido de nombre Carlos Mauricio Arias Navarro, de 56 años. Foto: Para LT

“Nos alertaron desde el sábado de la desaparición de una persona de León Cortés, hicimos diligencias como entrevistas a familiares y visitamos algunos sectores de búsqueda para tratar de dar con su paradero lo antes posible”, sostuvo.

Señaló que desde el fin de semana lo buscan alrededor de 25 personas en los alrededores del cerro La Cruz, por donde se cree que andaba caminando, en el rastreo trabajaban Rescate Urbano, OIJ, Policías y vecinos.

Desaparecido Los familiares de Carlos Mauricio Arias Navarro, de 56 años, están muy preocupados por él. Cortesía

Él andaba con pantalón negro, camisa gris y una vincha azul, las autoridades siguen todos los rastros pues la familia asegura que no ha tenido paz, pensando que cómo estará sobreviviendo sin comida y con tanto frío que hace en las noches.