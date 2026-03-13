Buscan a mujer que habría llevado a muchacho hasta mortal trampa cerca de capilla abandonada

Una supuesta salida con una mujer terminó de la peor forma posible para un joven apellidado Sánchez, de 22 años, pues horas después su cuerpo apareció casi decapitado cerca de una capilla abandonada en Limón.

Con el fin de resolver este atroz crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video para que la ciudadanía pueda colaborar con información sobre el paradero de esa mujer y de los dos hombres que habrían asesinado cruelmente a Sánchez.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos que culminaron con la muerte del joven ocurrieron la noche del 3 de setiembre del 2024, en el sector conocido como Indiana 3, en Siquirres de Limón.

Ese día Sánchez, al parecer, había sido citado por dos mujeres para un encuentro.

“De acuerdo con la investigación, el ofendido se trasladó junto con un amigo en su motocicleta hasta el sector de Indianas 2, donde se reunió con las mujeres y compartieron durante varios minutos. Posteriormente, cerca de las 11:00 de la noche, una de las mujeres se retiró con el ofendido hacia el sector de Indianas 3″, indicó el OIJ.

Cruelmente asesinado

Según la investigación y el análisis de cámaras de seguridad, cerca de la medianoche se observa como Sánchez fue abordado de manera violenta por dos hombres, quienes lo encañonan y lo obligan a entrar a una propiedad donde se ubica una capilla en abandono.

“En ese sitio, presuntamente, los sujetos lo atacaron con arma blanca, provocándole múltiples heridas en el cuello, lo que le causó la muerte en el lugar”.

La Policía Judicial indicó que la mujer que acompañaba a Sánchez, pese a observar lo sucedido, se fue de ese lugar como si nada hubiera pasado, por lo que se sospecha que ella actuó en común acuerdo con los otros dos sospechosos.

La mujer sospechosa es descrita como de estatura baja, contextura delgada, piel blanca, con tatuajes tipo manga y vestía un vestido corto, color negro al momento de los hechos.

Al día siguiente del crimen, dos sujetos fueron sorprendidos con la moto de la víctima. Foto OIJ. (OIJ/Al día siguiente del crimen, dos sujetos fueron sorprendidos con la moto de la víctima. Foto OIJ.)

Motocicleta de la víctima

Posterior al homicidio, uno de los sospechosos se subió a la motocicleta del ofendido, la cual sustrajeron del lugar, huyendo hacia el sector de Indianas 2 de Siquirres.

Al día siguiente de los hechos, cerca de las 3 p.m., oficiales de la Policía Administrativa ubicaron a dos hombres viajando en la motocicleta del muchacho por en el sector de Indianas 2.

“Al notar la presencia policial, los sujetos abandonaron el vehículo y huyeron del lugar sin ser identificados. La motocicleta fue recuperada posteriormente por agentes del OIJ de Siquirres”.

La Policía Judicial está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para tratar de ubicar tanto a la mujer como a los dos sujetos que tenían en su poder la moto de Sánchez. Si usted tiene información del caso puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.