Buscan en río y laguna a estudiante de la UCR arrastrado por las lluvias hace 10 días

En una área bastante extensa y difícil de navegación continúa la búsqueda del universitario Josué Aguilar Gómez, de 25 años.

El joven cumple 10 días desaparecido, luego de ser arrastrado por una inundación que salió hacia la calle principal de Tierra Blanca, de Cartago, y lo arrastró.

Personal de Rescate Urbano, junto con Bomberos, buscaron este sábado 5 de julio desde la catarata El Salto de la Novia, hasta la desembocadura del río Páez.

Josué Aguilar Gómez es buscado por Rescate Urbano, los Bomberos y allegados. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

Se mantiene la Unidad Canina, Unidad Acuática y personas de diferentes estaciones.

Héctor Blanco, de Rescate Urbano, señaló que se mantienen en un lago, que está lleno de sedimentos y materiales, que está al final del río Páez, que desemboca al embalse de Cachí.

Josué Aguilar Gómez, de 25 años, fue arrastrado por una inundación que se salió a la calle por donde debía pasar. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

El muchacho fue visto por última vez la tarde del jueves 26 de junio anterior.

El joven regresaba a su casa luego de haber estado en el gimnasio; en ese momento llovía mucho y las calles se habían convertido en ríos. Una de esas corrientes habría arrastrado al muchacho y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Algery Aguilar, hermana de Josué, afirmó que él no debía cruzar ningún río, solo debía transitar por la carretera y fue allí donde ocurrió la desgracia.

Durante días previos y posteriores a la desaparición ha llovido mucho en la zona, lo que ha complicado aún más la búsqueda.

Josué es el menor de cinco hermanos, amante del gimnasio y también estaba estudiando Administración de Empresas en la UCR.

Blanco confirmó que han bajado por cañones; entre estos, uno de 40 metros por el que descendieron este miércoles.

Josué Aguilar Gómez le habría dicho a su familia que iba en camino a casa antes de que cabeza de agua lo arrastrara. Foto: Tomada de Hermandad de Jesús Nazareno Tierra Blanca (Tomada de Hermandad de Jesús Nazareno Tierra Blanca/Tomada de Hermandad de Jesús Nazareno Tierra Blanca)

Además, se han topado con el peligro de serpientes, así como atravesar ríos crecidos con corrientes peligrosas.

“Esta búsqueda suma más de siete días, Josué fue arrastrado por una cabeza de agua. Hemos trabajado el río Páez, y nuestra labor se ha concentrado en llevar más de veinte voluntarios; hemos utilizado cámaras especiales para ingresar en lugares pequeños, también hemos ingresado con una balsa y equipo especializado, como lo fue la catarata del Salto de la Novia, donde se ingresó a una catarata de 40 metros de profundidad y luego a la parte alta de la catarata”, dijo Blanco.

También en la parte baja de los ríos se han realizado búsquedas.

Josué Aguilar Gómez, de 25 años, fue arrastrado por una inundación que se salió a la calle por donde debía pasar. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

Los rescatistas utilizaron maquinaria pesada para limpiar el paso en terrenos en los que hay mucho árbol y bambú, pues temen que el cuerpo de Josué haya quedado atrapado en alguna de estas raíces; sin embargo, hasta el momento, no han obtenido respuestas positivas.

“Se trabajaron con tres back hoe de compañías privadas y de la Municipalidad de Paraíso, pero a pesar de todos los esfuerzos no hemos encontrado a Josué”, señaló Blanco.

Josué Aguilar Gómez, de 25 años, cumple una semana desaparecido en Cot de Cartago. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

La familia de Josué tiene la esperanza de dar con su ser querido y despedirlo como se merece.

“Algunos pierden la esperanza, otros la mantenemos (se refiere de encontrarlo con vida); hasta que no lo encontremos, no vamos a estar en paz”, expresó la hermana del joven.

Algery agregó cómo fue que se enteraron de que él había desaparecido.

“Esta semana ha sido una pesadilla, él iba hacia Tierra Blanca de Cartago, donde vivimos, y aquí cuando llueve es fatal, las calles de esta zona se inundan, las aguas vienen desde la parte alta. Él nunca pasó un río, la calle se inundó.

“Nos dimos cuenta de su desaparición porque no llegaba a la casa, lo llamábamos y no contestaba, pensábamos que se le había descargado el celular, contactamos a los amigos, para ver si era que se había quedado con alguno de ellos por la lluvia, pero nos decían que no. La incertidumbre fue muy grande, salimos a buscarlo, porque no era normal que no se comunicara”, recordó la hermana.

Ellos conservan los gratos recuerdos de su ser querido, en medio de días de angustia.

“Mi hermano es un muchacho muy cariñoso, amante de la familia, él vivía con mis papás y era muy trabajador, tenía un emprendimiento con mi otro hermano de comercio digital y estaba lleno de ilusiones”, recordó la hermana.

Josué Aguilar Gómez es buscado con balsas, cuerdas y otros equipos. Foto: Rescate Urbano para La Teja (Rescate Urbano para La Teja/Rescate Urbano para La Teja)

La familia agradece las muestras de cariño en medio de esta angustia.

“Estamos agradecidos con los que se han unido, no solo en la búsqueda, sino también en oración que lo necesitamos tanto. Le pedimos a Dios que nos dé una señal para encontrarlo”, concluyó la hermana.

Otros hechos lamentables han cobrado la vida de motociclistas que son arrastrados por las corrientes causadas en inundaciones.

Uno de estos casos es el de Jeffrey Vargas, quien murió al ser arrastrado por las aguas del río Tiribí, que cubrieron calle Mesén, en La Unión de Cartago, por los aguaceros, la tarde del martes 20 de octubre del 2020. Su cuerpo apareció hasta el sábado 21 de noviembre del 2020 en la represa de Brasil de Mora.