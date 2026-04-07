Calor, aguaceros y fuertes vientos llegan esta semana: vea dónde afectarán

El país tendrá una semana de condiciones variables, con calor, lluvias y el regreso de fuertes vientos alisios en diferentes regiones.

Hasta este miércoles, la baja intensidad de los vientos alisios permitirá un ambiente más caluroso y bochornoso, además del desarrollo de aguaceros vespertinos en el Valle Central, Pacífico Central, Pacífico Sur y la península de Nicoya.

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Inicio de semana será caluroso, pero condiciones cambiarán a partir del jueves. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Sin embargo, a partir del jueves y durante el fin de semana, aumentará la presión en la región, lo que provocará un fortalecimiento de los alisios, con intensidades de moderadas a fuertes, principalmente en el centro y norte del país.

Estas condiciones traerán mayor nubosidad y lluvias en el Caribe y la Zona Norte, especialmente durante el periodo más ventoso.

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Durante las mañanas, predominarán condiciones calurosas con poca nubosidad, aunque el viento se hará sentir con más fuerza en Guanacaste y el Valle Central hacia finales de la semana.

En las tardes, se esperan lluvias y chubascos en el Valle Central y el Pacífico, mientras que el Caribe tendrá condiciones más estables hasta el jueves.

Para las noches, se prevé nubosidad parcial, con posibles lluvias aisladas en el Pacífico Sur y condiciones ventosas en el Pacífico Norte y el Valle Central en la segunda mitad de la semana.

Además, no se descartan lluvias débiles en el Caribe y la Zona Norte durante el fin de semana.