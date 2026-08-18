Sucesos

Cámara de seguridad capta aterrador sonido de balacera que dejó a dos jóvenes fallecidos en Paraíso

Cámara registra más de 30 detonaciones que alarmaron a vecinos en Paraíso de Cartago

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Por Silvia Coto

El aterrador sonido de una balacera quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana al lugar donde este lunes fueron atacados tres hombres en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

En la grabación se escucha la ráfaga de disparos que alertaron a los vecinos de la zona. El estruendo fue tal que un perrito que se encontraba dentro de la vivienda donde estaba instalada la cámara se asustó muchísimo ante el sonido de las detonaciones.

El ataque ocurrió cuando tres hombres que viajaban en un vehículo, aparentemente, fueron interceptados y atacados a balazos desde una motocicleta, en las cercanías del INA.

¡Aterrador! Cámara capta ráfaga de balazos en Paraíso

Una de las víctimas murió en el sitio. Posteriormente, otra de las personas heridas falleció mientras era atendida por los cuerpos de emergencia, por lo que la cifra de fallecidos subió a dos. Un tercer hombre permanece herido y en condición crítica, por lo que fue llevado al Hospital Max Peralta.

Según indicaron testigos al momento de alertar a la Policía, los disparos que escucharon parecían de armas de grueso calibre, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

La escena permanece bajo custodia policial por parte de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El video permite dimensionar la violencia del ataque y el temor que sintieron quienes se encontraban cerca del lugar, ya que se escucharon más de 30 detonaciones.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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