Sucesos

Cámara de seguridad captó el ataque que dejó tres fallecidos en Paso Ancho

Dos de las víctimas quedaron en la acera y una tercera en un caño

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una cámara de seguridad cercana al lugar registró el ataque armado que la madrugada de este miércoles dejó tres hombres fallecidos en Paso Ancho, San José.

Triple homicidio Paso Ancho. Foto: Comunidad Waze
Triple homicidio Paso Ancho. Foto: Comunidad Waze (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con lo observado en la grabación, cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas llegaron al sitio donde se encontraban las víctimas y, tras abordarlas, abrieron fuego en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga.

En el video también se aprecia cómo una persona que se encontraba cerca del grupo logra salir corriendo del lugar al momento del ataque, mientras los acompañantes de las motocicletas se bajan y utilizan armas de fuego contra tres hombres que permanecían en el sitio.

Segundos después, se observa la llegada de otra persona, quien también es atacada de inmediato por los agresores, antes de que estos huyan de la escena a bordo de las motocicletas.

Uno de los sospechosos estuvo manipulando su arma durante varios segundos antes de huir.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 5:23 a. m., cuando se desplazaron una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas. A la llegada del personal, los tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza las imágenes de seguridad como parte de la investigación para determinar el móvil del triple homicidio e identificar y capturar a los responsables.

Por respeto a la familia de las víctimas este medio no va compartir el video porque son realmente fuertes las imágenes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
triple homicidiocrimenpaso anchocrimen grabado
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.