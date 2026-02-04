Cámara de seguridad captó el ataque que dejó tres fallecidos en Paso Ancho

Una cámara de seguridad cercana al lugar registró el ataque armado que la madrugada de este miércoles dejó tres hombres fallecidos en Paso Ancho, San José.

Triple homicidio Paso Ancho. Foto: Comunidad Waze (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con lo observado en la grabación, cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas llegaron al sitio donde se encontraban las víctimas y, tras abordarlas, abrieron fuego en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga.

En el video también se aprecia cómo una persona que se encontraba cerca del grupo logra salir corriendo del lugar al momento del ataque, mientras los acompañantes de las motocicletas se bajan y utilizan armas de fuego contra tres hombres que permanecían en el sitio.

Segundos después, se observa la llegada de otra persona, quien también es atacada de inmediato por los agresores, antes de que estos huyan de la escena a bordo de las motocicletas.

Uno de los sospechosos estuvo manipulando su arma durante varios segundos antes de huir.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 5:23 a. m., cuando se desplazaron una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas. A la llegada del personal, los tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, fueron declarados sin signos vitales en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza las imágenes de seguridad como parte de la investigación para determinar el móvil del triple homicidio e identificar y capturar a los responsables.

Por respeto a la familia de las víctimas este medio no va compartir el video porque son realmente fuertes las imágenes.