Cámara de seguridad captó violento crimen de hombre que salía de su casa en Heredia

última hora (Cruz Roja)

Una cámara de seguridad captó el violento asesinato a balazos de un hombre la mañana de este miércoles Ángeles de Getsemaní, en San Rafael de Heredia.

En el video se ve un carro negro estacionado en las afueras de una calle; en ese momento se observa un automóvil gris salir de una cochera en reversa. Del vehículo negro baja un hombre de la parte trasera y empieza a disparar a lo loco.

Hasta un perrito que estaba cerca salió corriendo. El conductor del carro trata de escapar, pero pega contra una basura; aun así, el hombre logra acelerar, pero queda a unos metros.

Al sospechoso se le cae algo y se agacha a recogerlo.

LEA MÁS: Hombre muere tras ataque a balazos en Heredia

El pistolero, que anda con pasamontañas y camisa blanca, se regresa al auto que lo estaba esperando.

Al parecer, el afectado salió del carro más adelante, pero cayó fallecido.

Según el reporte preliminar, los cuerpos de emergencia fueron despachados al lugar por un hombre herido; sin embargo, al llegar confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

El OIJ trabaja en la escena y, de momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Este medio no va a compartir el video por respeto a la familia de la persona fallecida.

Este es el primer homicidio en la provincia de Heredia en lo que va del año.