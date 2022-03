Cáncer aleja a un policía de su amado uniforme

Heiner espera recuperarse pronto y regresar a su amado trabajo. Foto: Cortesía Heiner Calderón

Heiner Calderón es un policía al que se le llena el pecho de orgullo cada vez que se pone su uniforme azul, pero por culpa de una terrible enfermedad, tiene nueve meses de no poder portar ese símbolo que tanto ama.

Calderón, quien tiene 12 años de trabajar para la Fuerza Pública, enfrenta la prueba más difícil de su vida, pues está luchando por superar un cáncer de recto que lo tiene en cama desde junio del año pasado.

“Mi vida ha ido cambiando cada día que pasa, jamás imaginé que la vida me iba a poner pruebas como esta”, dijo.

Heiner contó que los problemas de salud empezaron a agobiarlo desde el año 2019, cuando le detectaron una enfermedad que lo mantuvo incapacitado por varios meses y que incluso le causó problemas visuales, motivo por el cual le tienen que realizar un trasplante de córneas.

Pero no eso lo desanimó y continuó con su trabajo; sin embargo, en setiembre del 2020 recibió un golpe muy duro, que fue el inicio de la pesadilla que vive actualmente.

“Ese año me enfrenté a la muerte de mi madre, ella falleció de cáncer. Al morir ella, quedé como representante de mi hermano que tiene una discapacidad por retardo mental, él no recibe ningún tipo de ayuda, por lo que depende completamente de mi”, contó.

“Cuando mi mamá fallece y me declaran el cáncer, a mí la vida se me puso de cabeza”, Heiner Calderón, policía.

Cuesta arriba

La situación se puso cuesta arriba para Heiner, pues debido a sus problemas de vista y al tener que cuidar de su hermano, tuvo que reducir su jornada de trabajo, por lo que solo laboraba 50 horas a la semana, lo que complicó su situación económica.

Conforme los días pasaban, Calderón, quien está destacado en la comandancia de Cartago, empezó a ver que las fuerzas le faltaban y que el agotamiento cada vez era mayor, por lo que decidió asistir donde la doctora del Ministerio de Seguridad Pública.

Heiner tiene 12 años de trabajar como policía en Cartago. Foto: Cortesía Heiner Calderón.

“Visitaba a la doctora porque yo traía como un cansancio, un agotamiento, y le conté que me sentía mal cuando defecaba y que tenía mucha sangre, por medio de varios exámenes determinaron que se trataba de un cáncer de recto”.

Por esa ruda noticia, el oficial tuvo que dejar de trabajar a partir del 12 de junio del año pasado. Él contó que la situación ha sido muy difícil para él, pues ya la plata no le alcanza para todos los gastos en su hogar.

“Para nosotros, las incapacidades por la Caja son muy mal pagadas, y es muy difícil para mí, porque yo tengo que pagar la casa en la que vivimos ya que había sacado un préstamo con un fondo de gobierno”, explicó.

Si usted desea darle alguna ayuda a Heiner puede hacerlo por medio de SINPE Móvil al teléfono 8535-3291, a nombre de Fred Jiménez Mata. También puede llamar a ese número para coordinar alguna donación.

Proceso muy difícil

El oficial contó que el tratamiento ha sido muy duro para él, pues recibió quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo, lo que le restó fuerzas y le causó quemaduras internas en la parte baja de su cuerpo.

“Los dolores para mí son tremendos, así como las reacciones que me generan la quimioterapia y la radioterapia.

“Hace una semana terminé la radioterapia, tenía que ir todos los días al Hospital México a recibirla. El 4 de marzo me tienen que valorar de nuevo”, contó.

En este difícil proceso, el policía ha contado con la ayuda de un ángel, doña Silvia Padilla, una vecina que desinteresadamente le echa la mano todos los días.

“Ella viene a tenderme la cama porque yo no me puedo movilizar por las quemaduras que tengo producto de la radioterapia, ella me atiende a mí y a mi hermano, yo no le pago nada, ella lo hace de corazón”.

El uniformado contó que una de las cosas más duras fue alejarse de su trabajo, pues es algo que lo apasiona.

“El poderme levantar y decir: ‘Señor, voy a ir a mi trabajo’, porque mi trabajo siempre me ha gustado, mi anhelo era convertirme en policía.

“Extraño a mis compañeros, extraño mis labores policiales, en realidad me da nostalgia ver que yo ahorita ya no puedo; sin embargo, la fe es recuperarme y poder volver a mi trabajo”.