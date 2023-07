Canción que compartió tiktoker tica herida en balacera se convirtió en terrible presagio

La tiktoker tica Marisol Gómez cantó, un día antes de ser herida de gravedad en una balacera en la que asesinaron a su pareja, una canción que se convirtió en realidad.

La conocida tiktoker de Parrita, quien aparece en la red social como marisol_oficiall.0, compartió un video en el que puso “Que fácil tirar sentado”. Ella se ve cantando unos párrafos de la pieza Mi lado malo del Rookie.

“A mi mamá le llegó una amenaza.

Debajo de la puerta metieron una carta

Dizque: Dígale a su hijo que no ha pasado nada

Que le quiero descargar una 9 en la cara.

Mi mamá me agarró y me dijo que no bajara

Pues tal vez presentía lo que iba a pasar

Y me lloró, y me suplicó que yo no lo eliminara.

Pero; si no era él, era yo Elian.

Ahora nadie lo encuentra.

No saben donde está su cabeza”

Al final del video aparece el texto: “Quiso jugar del rey de Tik tok”.

Los seguidores de Marisol lamentaron en varios mensajes lo que le ocurrió, pero además comentaron que quizás a la creadora de contenido la habían amenazado y por eso compartió ese video.

“En este video ella indirectamente está avisando algo. Alguien la amenazó”, dice uno de los comentarios.

Otro indica: “Dios mío, un video se hizo realidad”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al compañero sentimental de Marisol como Eliécer Martín Torres León, de 43 años.

El suceso se dio la madrugada de este viernes en Esterillos Oeste.

La emergencia se dio a la 1:42 de la mañana cuando una llamada al 911 dio alerta de una balacera en una vivienda.

Eliécer estaba fallecido a la llegada de los paramédicos mientras que Gómez estaba herida de gravedad.

Al parecer, cuatro hombres llegaron y dispararon sin piedad contra la vivienda, el OIJ investiga las causas por las que se dio el crimen.

Eliécer era padre de tres hijos, al parecer, la pareja tenía una empresa que se dedicaba a construir piscinas. Marisol también es madre de tres hijos.

Marisol tiene más de 314.000 seguidores en TikTok y es muy constante en compartir divertidas publicaciones.

