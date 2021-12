Candidata a diputada que fumó marihuana en video: “Hay gente que nos tilda de marihuanos y mafufos”

No basta con la ley para fines médicos: ¡Es hora de que sea para todos los usos! Desde la Asamblea impulsaremos levantar la prohibición para producirla, comercializarla y consumirla de forma recreativa. #VAMOSaLegalizarla pic.twitter.com/5LgH4iD1hE — VAMOS (@Vamos_cr) December 1, 2021

Margarita Salas, candidata a diputada por el partido Vamos, ha dado mucho de qué hablar porque subió al Twitter de esa agrupación política un video que el que sale fumando marihuana con una pipa.

En la grabación, explicó que hizo eso para demostrar su compromiso por luchar para que en Costa Rica se legalice el uso recreativo de esa yerba.

Pero en La Teja no nos quisimos quedar con lo que dijo en el video, por lo que decidimos llamarla para que nos contará más sobre esta situación y la propuesta del partido Vamos en relación con el uso recreativo de la marihuana.

Cabe recordar que dicha publicación causó todo tipo de reacciones, incluso el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) se pronunció diciendo: “No es lo mismo promover el uso comercial e industrial de algunas partes de esta planta que promover deliberada e irresponsablemente el consumo con fines no medicinales en las redes sociales”.

- ¿Por qué hizo ese video?

El video lo hacemos como una manera de señalar la doble moral que existe en Costa Rica en torno a este tema, donde lamentablemente se continúa desde enfoques de guerra contra las drogas que han fracasado.

Las perspectivas modernas de salud plantean algo que se llama reducción de daños, que implica reconocer que existe consumo, que hay partes de la población que consumen y lo que se debe hacer es tomar las mayores medidas para que los daños producto de ese consumo sean los mínimos.

Como no es legal, la gente no sabe qué es lo que está comprando en la calle, porque les venden productos en los que se han encontrado hasta restos de veneno para rata, por eso es que se busca que las personas puedan consumir productos seguros.

Sería mucho mejor que se regule el consumo y con esto no queremos decir que se pueda fumar o comprar en cualquier parte y por cualquier personas, al igual que hay regulación de tabaco y alcohol, debería haber regulación de marihuana. Por supuesto que esto no incluye el consumo en personas menores de edad.

La candidata dice que con el video quieren dejar claras las propuestas que llevarían a la Asamblea. Foto: Cortesía Margarita Salas. (Andro Zeledon Castro)

- ¿Qué le han dicho a raíz del video?

Ha habido muchos comentarios positivos, porque las personas se alegran de que alguien en política les hable sinceramente, en lugar de estar mintiéndoles con una doble moral. Esto es ser consistente, porque si estamos hablando de eliminar mitos, ¿qué mejor manera de hacerlo que aparecer en pantalla realizando esta actividad?

También hay personas que dicen que lo único que nos interesa es llegar a la Asamblea Legislativa a fumar, pero yo quiero asegurarles a esas personas que la agenda del partido Vamos es muy amplia.

Hay gente que nos tilda de marihuanos y mafufos, incluso hay algunos memes por ahí que me hicieron gracia. Los memes siempre me han hecho gracia porque el humor es algo muy serio y a veces es la forma en la que las personas se acercan a estos temas.

Alguien decía en los comentarios: ‘Yo prefiero una diputada que fume a una que trance con narcos’, entonces esto (el video) es una forma fuerte de decirle a las personas que somos un partido que hace lo que dice, que vamos a tener el valor de defender las propuestas.

- ¿Qué piensa de las críticas del IAFA y otras instituciones?

Nosotros encontramos lamentable el pronunciamiento del IAFA, está pretendiendo devolver esta discusión a 1980, a enfoques de política pública fallidos por completo.

Si vieron el video, en este se habla de las razones por las cuales es importante legalizar todo tipo de consumo de marihuana. Nuestra propuesta pretende atender la salud pública con los enfoques modernos de reducción de daños, no desde ese enfoque prohibicionista ni esos enfoques de DARE (Educación para la Resistencia al Alcohol y las Drogas, por sus siglas en inglés) que se sabe que han fracasado.

No es cierto que nosotros estemos promoviendo el consumo de marihuana, nosotros no estamos promoviendo nada, lo que estamos es pidiendo condiciones de seguridad para conductas que ya existen. Me parece lamentable que incluso se este buscando frenar la aprobación del cánnabis medicinal.

Margarita Salas dice que ha fumado marihuana desde la U. Captura de video.

- ¿Considera que este video podría afectar negativamente la campaña de su partido?

Para Vamos lo importante es ser honestos y transparentes con la población, por eso queremos plantearles a las personas cuál es la agenda que llevamos y buscar convencer a las personas de esa propuesta, no esconder las propuestas que uno lleva.

Esto (el video) fue una decisión aprobada y consciente de nosotros, esto no fue un accidente, fue una manera en la que nosotros queríamos comunicarnos con el electorado y decirles a las personas que realmente quieren que se legalice la marihuana en Costa Rica que como partido encontrarán nuestro apoyo y será una de las luchas que llevaremos a la asamblea.

- ¿Tiene mucho tiempo de fumar marihuana? ¿Lo hace muy seguido?

Probablemente (empezó a fumar marihuana) en la universidad, hay gente que empieza antes, yo diría que en ese sentido yo empecé un poco más tarde, yo conocí la marihuana hasta que tuve como veinte años.

Yo en eso soy absolutamente transparente, esa era mi marihuana y era mi pipa, que la he tenido por muchos años, yo sí fumo ocasionalmente en fiestas, con amistades y cuando quiero, digo que fumo poco porque probablemente hay personas que fuman todos los días.

- ¿Qué le dice a los que la criticaron por el video?

Yo los invito a que conozcan las diferentes propuestas del partido, porque tenemos propuestas en muchos temas, que entren a nuestro sitio web vamos.cr y también los invito a que revisen los estudios y documentaciones de las Naciones Unidas sobre este tema, a que busquen sobre la perspectiva de reducción de daños, que es algo moderno y que no nos estamos inventando.

