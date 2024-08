Cantante de reconocida agrupación nacional sufrió terrible accidente

Whatsapp Video 2024-08-16 At 19.02.50

La cantante del grupo Calle 8, Yorleny Castillo, fue una de las conductoras afectadas por el violento accidente que ocurrió el viernes en Goicoechea.

Una cámara registró el violento accidente que pasó en El Carmen.

Pese a que el accidente fue un riendazo, no hubo heridos de gravedad.

La cantante comentó en redes sociales el video donde se veía el accidente.

Yorleny Castillo, cantante de Calle 8

“Hola, gracias a todos los que se han preocupado, yo soy la del carrito champán, aclaro, yo vengo en mi carril y se maneja viendo hacia adelante, y si notan ahí ya no hay doble línea amarilla, porque claro, hay giro a la izquierda, ahí hay una escuela, así que la velocidad es 40 kilómetros y por supuesto se puso la direccional”, dijo la cantante.

Añadió: “Lo que pasa es que el carro negro morado no me vio porque es el tercer carro atrás, no sé en qué momento se le ocurrió hacer esa imprudencia, (la adelantó), gracias a Dios fueron solo daños materiales”.

El bombazo entre los dos vehículos provocó que el carro negro volcara a la orilla de la casa.

La Teja intentó comunicarse con la cantante, pero no hemos logrado ubicarla.