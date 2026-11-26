Un accidente de tránsito entre una buseta pequeña y aos carros provoca presas la mañana de este jueves 26 de noviembre en Circunvalación.

El accidente se da específicamente en el paso a desnivel de la rotonda de las Garantías Sociales, en sentido hacia San Pedro, cerca de Shoppers.

Se reportan presas por el paso cerrado. Foto: Rafael Pacheco Granados, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La emergencia movilizó a los equipos de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, los cuales atendieron a tres pacientes en el sitio.

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Según la información preliminar, los tres fueron reportados en condición estable. Entre ellos se encontraba un niño, solo una persona fue trasladada.

El paso está cerrado lo que complica el tránsito en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.