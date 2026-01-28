Caos en la Florencio del Castillo: Bus sin frenos deja un fallecido y más de 45 heridos

Un grave accidente de tránsito es atendido la mañana de este martes en la carretera Florencio del Castillo, en el que se reporta, de momento, un fallecido y al menos 45 heridos.

Según las versiones de pasajeros del bus público, el conductor empezó a gritar que venía sin frenos.

El bus se quedó sin frenos y se reportan un fallecido y 45 heridos (Keyna Calderón/Cortesía)

Uno de los testigos, Henry Castillo, quien se encontraba en una parada aseguró que el bus venía golpeando varios carros.

“Yo estaba en la parada del bus esperando cuando vi el bus que golpeó un camión que quedó por allá, un carro blanco venía dando vueltas y yo solo grité: ’córransen, nos van a matar’, y abracé a una señora, la parada donde estábamos quedo destrozada”, dijo el testigo.

Las autoridades manejan dos escenas, la primera en la entrada a Tres Ríos, en el cantón de La Unión, en Cartago.

En ese sitio, Roger Núñez de la Cruz Roja informó que hay un fallecido en uno de los vehículos, además tuvieron que atender una persona prensada, ese vehículo se estrelló contra una barra divisora luego de dar varias vueltas. Además otras personas sufrieron golpes.

La segunda escena está a 200 metros, donde el bus logró pegar contra una barrera a un lado de la carretera, el bus viajaba lleno, y fueron atendidas 38 personas, de esas solo una fue llevada al hospital.

Enoc Salguera, pasajero del bus, aseguró que el conductor trató de frenar y estaba desesperado luego de alertar a los pasajeros, él iba en la parte de atrás.

“El señor trató de frenar varias veces y pegó varios carros, hasta chocar aquí por que si llegamos al puente nos matamos todo”, dijo.

El paso por la vía es complicado.