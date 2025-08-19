Capturan a sospechoso de matar a mecánico inocente que iba acompañando a un cliente

Un sujeto de apellido Rosales, de 35 años, fue detenido por ser el principal sospechoso del vil homicidio de Jonathan González Carvajal, de 32 años.

La víctima era un mecánico, vecino de Nuevo Arenal de Tilarán, en Guanacaste, y había viajado hasta Cartago para acompañar a un cliente a revisar un carro que pretendía comprar.

La captura de Rosales ocurrió la mañana de este martes en las cercanías del mercado de Cartago.

Este es el sospechoso del homicidio del mecánico Jonathan González Carvajal, de 32 años. Foto cortesía para La Teja. (Cortes/Sospechoso del homicidio del mecánico Jonathan González Carvajal, de 32 años. Foto cortesía para La Teja.)

El engaño que habría utilizado Rosales para atraer a las víctimas fue ofrecer en redes sociales carros de alta gama con un precio inferir al del mercado.

Las personas se interesaban y se reunían donde el sospechoso les indicara. En apariencia, así asaltó a varias personas que llevaban el dinero en efectivo.

No obstante, a González le disparó sin piedad alguna, aunque él no iba a comprar el carro sino que solo acompañaba a la familia que pretendía adquirirlo. El homicidio fue el 30 de abril de este año.

Mécanico era papá y un joven muy pulseador

Gozález era un joven papá pulseador, no andaba en malos pasos, tampoco tenía expediente judicial.

Mientras se ganaba el dinero honradamente, fue víctima del ataque a balazos.

El mortal ataque ocurrió en Quircot de Cartago, cuando lo engañaron a él y a otros conocidos con la compra de un carro que nunca ocurrió.

Lo único que querían era robarles ¢2 millones que llevaban en efectivo.

Luis Arturo González, papá de Jonathan, le dijo a La Teja que su hijo soñaba con tener un local para un taller mecánico en Nuevo Arenal de Tilarán, de donde era vecino.

Jonathan González Carvajal, de 32 años, mecánico inocente asesinado por asaltantes en Quircot de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En abril anterior rifó una moto y con el dinero planeaba iniciar con su proyecto, lo cual beneficiaría especialmente a su familia, pues era papá de dos niños.

Los sueños de superación fueron destruidos y dos inocentes quedaron huérfanos.

“Un hijo me llamó y me dio la noticia, para mí fue muy duro, jamás me iba a esperar una noticia de estas, él no andaba en malos pasos, era un muchacho bueno, trabajador, él era mecánico y le habían dicho que fuera a ver un carro que iban a comprar, pero al final de cuentas nunca existió ese vehículo”, dijo don Luis Arturo.

A este papá le duele no haberse enterado antes sobre la compra que querían hacer, porque le habría dicho a su hijo que no fuera tan tarde a hacer un negocio como tal.

“Uno está lejos y no se da cuenta, cuando me enteré fue cuando ya nos lo habían matado”, manifestó este padre.

Don Luis menciona que el último recuerdo que les quedó fue para la celebración de un cumpleaños donde compartieron con él.

“La última vez que lo vi fue el 23 de abril, cuando celebramos los 90 años de mi mamá. Él me visitaba mucho, era un hijo excelente”, dijo este padre.

“En la comunidad todo el mundo lo quería, no tenía vicios, lo único que le encantaba era andar en moto, nos quitaron a una buena persona”, concluyó.