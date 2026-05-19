Sucesos

Caravana despedirá a primas fallecidas en trágico accidente en Palmar Sur

Familiares y amigos rendirán homenaje este martes a Gloria Tatiana Barrantes y Katerine Serrano Barrantes, quienes murieron en un accidente de tránsito en Osa

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Familiares, amigos y vecinos organizaron una caravana en memoria de Gloria Tatiana Barrantes Abarca, de 27 años, y Katerine Serrano Barrantes, de 23, primas que fallecieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo en Palmar Sur de Osa.

Como muestra de cariño y despedida, familiares convocaron a una caravana este martes 19 de mayo a las 5:00 p. m. El recorrido saldrá desde la Yarda de Palmar Sur y finalizará en el Salón Comunal de Ajuntaderas de Sierpe.

Una gran caravana recibirá a las primas fallecidas en Osa
Una gran caravana recibirá a las primas fallecidas en Osa (cortesía/Cortesía)

“Dos vidas, un mismo amor que siempre vivirá en nuestros corazones”, señala la invitación compartida en redes sociales, donde además piden acompañarlas con respeto, amor y solidaridad.

El accidente ocurrió cerca de las 2:20 a. m., cuando las jóvenes viajaban en un vehículo que, por razones que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aparentemente, perdió el control, se salió de la carretera e impactó primero contra un árbol de costado y luego de frente contra otro.

Ambas jóvenes murieron en el sitio producto de la violencia del choque.

En el mismo accidente resultó gravemente herida Ivannia Torres Barrantes, de 24 años, hermana de Gloria y prima de Katerine, quien permanece hospitalizada en condición delicada.

La tragedia golpeó fuertemente a la comunidad de Palmar Sur y Ajuntaderas de Sierpe, donde ambas eran muy conocidas.

Katerine estudiaba Ingeniería Forestal en el Tecnológico de Costa Rica y estaba próxima a iniciar su tesis, mientras que Gloria era madre de tres hijos, según información compartida por allegados.

La actividad busca honrar la memoria de ambas jóvenes y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor por esta irreparable pérdida.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
caravanaprimaspalmar surosagloria tatiana barrantes
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.