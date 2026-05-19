Caravana despedirá a primas fallecidas en trágico accidente en Palmar Sur

Familiares, amigos y vecinos organizaron una caravana en memoria de Gloria Tatiana Barrantes Abarca, de 27 años, y Katerine Serrano Barrantes, de 23, primas que fallecieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo en Palmar Sur de Osa.

Como muestra de cariño y despedida, familiares convocaron a una caravana este martes 19 de mayo a las 5:00 p. m. El recorrido saldrá desde la Yarda de Palmar Sur y finalizará en el Salón Comunal de Ajuntaderas de Sierpe.

Una gran caravana recibirá a las primas fallecidas en Osa (cortesía/Cortesía)

“Dos vidas, un mismo amor que siempre vivirá en nuestros corazones”, señala la invitación compartida en redes sociales, donde además piden acompañarlas con respeto, amor y solidaridad.

El accidente ocurrió cerca de las 2:20 a. m., cuando las jóvenes viajaban en un vehículo que, por razones que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aparentemente, perdió el control, se salió de la carretera e impactó primero contra un árbol de costado y luego de frente contra otro.

Ambas jóvenes murieron en el sitio producto de la violencia del choque.

En el mismo accidente resultó gravemente herida Ivannia Torres Barrantes, de 24 años, hermana de Gloria y prima de Katerine, quien permanece hospitalizada en condición delicada.

La tragedia golpeó fuertemente a la comunidad de Palmar Sur y Ajuntaderas de Sierpe, donde ambas eran muy conocidas.

Katerine estudiaba Ingeniería Forestal en el Tecnológico de Costa Rica y estaba próxima a iniciar su tesis, mientras que Gloria era madre de tres hijos, según información compartida por allegados.

La actividad busca honrar la memoria de ambas jóvenes y acompañar a sus seres queridos en medio del dolor por esta irreparable pérdida.