Cargador de celular sería la causa por la que papás de legionario tico perdieron su casita

Al enterarse de lo sucedido Cristopher pensó en regresar al país, pero su papá le pidió que no lo hiciera. (Instagram Cristopher Núñez)

El incendio que arrasó por completo con la casa de los papás del jugador costarricense Cristopher Núñez, quien milita en el Lamia FC. de la liga de Grecia, habría sido provocado por un cargador de celular que estaba conectado a una regleta junto a otros aparatos.

Así lo contó a La Teja don Julio Núñez, papá del legionario, quien explicó que el incendio que destruyó su casita, ubicada en ciudadela El Pedregal, en Taras de Cartago, inició en el cuarto de su hija, cuando ella se encontraba cargando su celular.

“Sí, al parecer fue el cargador del celular de mi hija, que estaba conectado y al parecer fue lo que agarró fuego. Ella tenía la computadora y el celular puestos en una regleta, se fue un momento para el baño y cuando regresó vio que había fuego en el cuarto y que las llamas ya habían agarrado el colchón”, recordó Núñez.

El voraz incendió ocurrió a eso de las 7:40 p. m. del pasado martes 16 de julio y pese a los esfuerzos del señor, las llamas se apoderaron por completo de su vivienda.

“Traté de pulsearla y empecé a echarle agua, pero no respondía, el colchón era grueso y con resortes, y ya cuando vi tenía fuego por debajo”, agregó.

Papás de legionario tico casi no rescataron nada

Don Julio no se rindió y trató de cortar el avance las llamas, sin embargo, llegó un momento en que su propia vida ya estaba en riesgo.

Don Julio dijo que el incendio inició en el cuarto de su hija.

“Llegó hasta el punto que yo traté de apagarlo con una manguera, fue lo último que intenté y vieras que no, más bien como que agarró más fuerza y yo ya no podía respirar, entonces si me quedaba ahí me iba a ahogar”.

Núñez contó que casi no pudieron rescatar nada, él solo logró sacar el carro de la casa, pensando en evitar una tragedia aún más grande.

“Lo que hice fue abrir el portón para sacar el carro, que fue lo que acaté, y saqué a los chiquitos (nietos) afuera para esperar a los bomberos. Ya cuando estábamos afuera eso era una llamarada, al punto de que se estallaron los vidrios, la pantalla y todo”.

Cristopher se dio cuenta de lo sucedido poco después y de inmediato se puso en contacto con su papá.

“Él estaba desesperado, porque quería venirse, pero yo le dije que no, que no podía venirse porque tiene un contacto, jamás”.

Don Julio explicó que actualmente él y su familia se están quedando en una casita que su hijo tiene para pasar las vacaciones cuando viene a Costa Rica, pues no tenían otra opción.

“No es lo mismo, porque en tu casa vos te levantas, haces y deshaces, pero en casa ajena, aunque sea de mi hijo, no es lo mismo, porque no es mi casa”.

Núñez y su familia necesitan mucha ayuda para salir adelante de este trago tan amargo, por lo que si usted desea colaborar con ellos puede hacer por medio de Sinpe Móvil al número 7167-4791, a nombre de Milagro González, mamá de Cristopher.