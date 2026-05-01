Carro fuera de control atropella a niña y a mujer para luego estrellarse contra conocido supermercado

Una mujer y una niña de 10 años tuvieron que ser llevadas de emergencia a un centro médico luego de ser atropelladas por un carro fuera de control, el cual posteriormente chocó contra un conocido supermercado.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 9:40 a.m. de este viernes en Grecia, Alajuela, específicamente en el supermercado Palí.

Por razones que aún no son claras, el conductor de un vehículo perdió el control de este y embistió a la mujer y a la niña que estaban cerca del mencionado supermercado.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente. (Facebook/El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente.)

“Se informan de un atropello de un vehículo 4x4 a dos mujeres: una adulta y una niña de 10 años”, indicó la Cruz Roja.

Al lugar del accidente se desplazaron cruzrojistas en dos ambulancias de soporte básico, quienes se encargaron de atender a las heridas.

La Benemérita informó que ambas fueron trasladadas al hospital de Grecia, la adulta en condición urgente y la niña en condición crítica, pues presentaba múltiples lesiones de gravedad.

De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre cómo habría ocurrido este incidente.