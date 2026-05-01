Sucesos

Carro fuera de control atropella a niña y a mujer para luego estrellarse contra conocido supermercado

La mujer y la niña de 10 años tuvieron que ser trasladadas en condición crítica a un hospital

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Por Adrián Galeano Calvo

Una mujer y una niña de 10 años tuvieron que ser llevadas de emergencia a un centro médico luego de ser atropelladas por un carro fuera de control, el cual posteriormente chocó contra un conocido supermercado.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 9:40 a.m. de este viernes en Grecia, Alajuela, específicamente en el supermercado Palí.

Por razones que aún no son claras, el conductor de un vehículo perdió el control de este y embistió a la mujer y a la niña que estaban cerca del mencionado supermercado.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente.
El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente. (Facebook/El accidente ocurrió la mañana de este viernes en Grecia. Foto Accidentes en Occidente.)

Se informan de un atropello de un vehículo 4x4 a dos mujeres: una adulta y una niña de 10 años”, indicó la Cruz Roja.

Al lugar del accidente se desplazaron cruzrojistas en dos ambulancias de soporte básico, quienes se encargaron de atender a las heridas.

La Benemérita informó que ambas fueron trasladadas al hospital de Grecia, la adulta en condición urgente y la niña en condición crítica, pues presentaba múltiples lesiones de gravedad.

De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre cómo habría ocurrido este incidente.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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