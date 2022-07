Carro habría sido enterrado con todo y ocupantes dentro por terraplén

El incidente ocurrió en Santiago de Puriscal. Foto cortesía.

En este momento personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos están buscando un carro con personas en su interior que, al parecer, quedó enterrado debajo de un terraplén en Puriscal, en San José.

El hecho tiene lugar en Santiago de Puriscal, específicamente en una carretera camino hacia la localidad de Santa Marta, del minisúper 500 metros hacia el oeste.

Rita Rodríguez, de la central de Cruz Roja, indicó que la información preliminar que manejan es el reporte de que el terraplén habría caído sobre un carro que iba pasando por la calle en ese momento.

Las autoridades de emergencias fueron alertadas a las 10:30 de la mañana de este viernes, pero ante un consulta de La Teja hecha a las 11:32 a.m. indicaron que aún no han encontrado nada, por lo que todavía no pueden confirmar si hay personas atrapadas en ese lugar.

“La Benemérita Cruz Roja Costarricense es alertada sobre un deslizamiento de gran magnitud en Santa Marta de Puriscal. En apariencia personas afectadas, la institución despliega unidades de rescate al sector (soporte básico y avanzado)”, informó Cruz Roja.