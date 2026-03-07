Carro involucrado en accidente mortal en Circunvalación estaba a punto de pasar a otras manos

El pick up que conducía el hombre sospechoso de atropellar a dos motociclistas en Circunvalación, y que cobró la vida de uno de ellos había sido puesto en venta recientemente en una página de Facebook.

Según se observa en una publicación realizada el pasado 9 de febrero, el conductor ofrecía un Mitsubishi L200 manual 4x4, el cual describía como un vehículo “muy cuidado” y aseguraba que nunca había sido utilizado para trabajo.

En el anuncio se indicaba además que el automóvil contaba con llantas con menos de 2.000 kilómetros, kit de levante, canopy recientemente instalado, iluminación LED, pantalla con CarPlay y Android Auto, sistema de audio, racks originales y todos los mantenimientos al día.

El carro involucrado en el accidente estaba en venta (Tomado de Facebook/cortesía)

El precio publicado era de ₡12.500.000 negociables en efectivo, señalando también que el vehículo estaba al día y listo para traspaso.

Este mismo automóvil es el que, de acuerdo con información preliminar, estuvo involucrado en el accidente ocurrido en Circunvalación, donde dos motociclistas fueron atropellados y uno de ellos falleció en el sitio.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se dio a la fuga (cortesía/cortesía)

Tras el hecho, el conductor habría intentado darse a la fuga; sin embargo, varios conductores que presenciaron la situación lo siguieron y lograron interceptarlo metros más adelante, donde se produjo un fuerte reclamo por abandonar la escena.

De momento, las autoridades no han informado el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor, mientras el caso continúa en investigación.