Sucesos

Caso de Carolina Mora llegó a su desenlace: esta pena le impusieron al hombre que mató a la mamá de su hijo

El Tribunal Penal de Heredia dictó sentencia este jueves.

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Por Alejandra Morales

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Los jueces del Tribunal Penal de Heredia definieron este jueves 27 de agosto la sentencia contra un hombre de apellidos Padilla Palma, acusado de cometer un femicidio en perjuicio de Carolina Mora González, quien era la madre de su hijo de cuatro años.

La lectura de la sentencia ocurrió este jueves pasadas las 10 a. m.

Al sujeto le impusieron 50 años en la cárcel.

La Fiscalía acusó a Padilla Palma por el delito de femicidio, además de nueve delitos de estafa informática y uno por tenencia de material pornográfico.

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Carolina Mora
Carolina Mora fue asesinada el 30 de diciembre del 2024 en Heredia. (Tomada de redes sociales)

Por el conjunto de delitos, el Ministerio Público había solicitado una pena de 60 años de prisión.

Los hechos por los que el hombre fue llevado a juicio ocurrieron el 30 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, ese día Padilla Palma y Mora González llegaron primero hasta un centro comercial ubicado en Belén, Heredia.

Posteriormente, el sujeto le habría pedido a la mujer que lo acompañara hasta el Parque La Fuente.

Según la tesis del Ministerio Público, una vez que ambos llegaron al lugar, Padilla Palma habría aprovechado las condiciones climáticas y la ausencia de otras personas para atacar a Mora González.

La Fiscalía sostiene que el acusado fue quien le quitó la vida a la mujer, en un caso que fue llevado ante los tribunales como femicidio, debido al vínculo que existía entre ambos y a las circunstancias que rodearon el crimen.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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