Caso de Heyner Jara: OIJ confirma que cuerpo tenía puñaladas

Heyner Enrique Jara Porras fue asesinado (Corrtes/Cortesía)

La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo encontrado este sábado en Guanacaste era de Heyner Jara Porras, de 43 años, quien estaba desaparecido.

El hallazgo se dio en una finca en la Libertad de Cañas, cuando un trabajador que estaba en medio de su faena se percató de que había un cuerpo, por lo que dio aviso a la Policía.

A la llegada de los oficiales confirmaron que estaba fallecido y que se trataba del desaparecido.

Las autoridades judiciales encontraron heridas de arma blanca en el cuerpo del hombre, que fue llevado a la Medicatura Forense en medio del dolor de su esposa y familiares que tenían días de estarlo buscando.

Heyner desapareció el miércoles 4 de junio, cuando salió de su casa para iniciar sus labores como taxista informal en el centro de Cañas.

Shasel Picado Alvarado, pareja de Jara, aseguró que a ella le extrañó el hecho de haberle puesto varios y que no le respondiera.

“Él está como en una central de taxistas y cuando sale a hacer un viaje se reporta. Lo último que sé es que avisó a la base que iba a salir y después de eso no se sabe nada más de él. La última vez que conversamos fue como a las 11:20 a. m. cuando le puse que se me había acabado el gas y que si él podía hacerme el favor de llamar para que me lo trajeran. A mí me extrañó porque nada que venía el gas, entonces le mandé otro mensaje y no me lo contestó”, dijo la esposa a La Teja.

El carro de Heyner apareció abandonado este jueves. Foto Radio Cañas Tv. (cortes/El carro de Heyner apareció abandonado este jueves. Foto Radio Cañas Tv.)

El jueves pasado el carro de Heyner fue encontrado abandonado en Cañas; sin embargo, lo único que encontraron fue uno de los zapatos que él andaba puestos.

Ahora los investigadores tratan de determinar las razones por las que fue asesinado.