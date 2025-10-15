Caso de Julieta Fernández: hijo reacciona a la sentencia por el cruel asesinato de su madre

El sujeto de apellidos Martínez Fallas fue condenado por el atroz homicidio de Julieta Fernández. Foto: Archivo LT (OIJ)

Un peón agrícola de apellidos Martínez Fallas, de 27 años, pasará los próximos 35 años en prisión al aceptar ser el responsable del cruel homicidio de Julieta Fernández Calderón, de 67 años.

El único hijo de Julieta, quien prefiere mantener su nombre en anonimato, le confirmó a La Teja la sentencia, luego de que este sujeto aceptara los cargos que le achacaba la Fiscalía este martes 14 de octubre.

Julieta Fernández fue una destacada oficial de la Fuerza Pública y su hijo también siguió sus pasos.

El muchacho señaló que esta condena les da un poco de paz en medio del dolor que sufren desde junio del 2024, cuando hablaron por última vez con su familiar.

“Sí, encontramos un poco de justicia. Nada devolverá a mi madre, ya ella no está, pero lo que pasó hoy da algo de paz”, expresó el joven a este medio.

Julieta Fernández Calderón, de 67 años, fue víctima de un despiadado. Foto: Jorge Delgado para LT ( Jorge Delgado para LT/Jorge Delgado para LT)

Última vez que se le vio con vida

A Julieta se le vio por última vez el 5 de junio del 2024, en El Jardín de Cedral de Dota, comunidad que le encantaba porque le transmitía paz; paradójicamente, fue en ese lugar donde la mataron.

Julieta fue encontrada sin vida en una finca ganadera en Dota. Fotografía: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Una vida marcada por la lucha y la valentía

Ella había vencido un cáncer de útero, también superó un problema de circulación en las piernas, que implicó varias operaciones, y luchó con valentía durante sus últimos años. Fue una mujer independiente, dedicada y fuerte; lamentablemente, se convirtió en víctima de un hecho atroz.

Julieta Fernández fue quemada y enterrada dentro de una finca ganadera en Dota.