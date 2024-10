Caso de Keibril: Abuela contó todo lo que pasó la mamá de la bebé, una niña de apenas 12 años

El imputado se había separado de la abuela de Keibril. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

En el primer día de juicio en el caso de Keibril, la bebé robada, en los tribunales de Cartago, la abuela de niña Fabiola Amador, contó que le pidió a su hija, de 12 años, que de regalo de cumpleaños le dijera si estaba embarazada como decía una vecina.

La abuela de Keibril contó que ella vivió juntada tres años con el imputado en este caso, de apellido Casasola, ellos tenían una hija en común y ella tiene dos hijos, más una de ellas la niña de 12 años, madre de Keibril, de quien omitimos su nombre por ser menor de edad.

Fabiola contó que el Pani le quitó a sus hijos seis meses por tomar licor y en ese tiempo ella conoció a Casasola, luego se los entregaron con la condición de que tenía que trabajar, pero dejó el trabajo porque Casasola se hacía cargo de todo, aunque más adelante le empezó a echar en cara que tenía que mantener a todos y esa fue una de las razones para que se dejaran tiempo después.

Keibril Amira García Amador. Foto: OIJ

La mamá aseguró que ella se dio cuenta de que su hija de 12 años estaba embarazada por una “hablada que se pegó una vecina”, quien dijo que la menor tenía el vientre como de embarazada, pero ella no pensó mal porque su hija comía mucho.

“El 15 de abril del 2022 era mi cumpleaños y yo le dije (a su hija) que mi mejor regalo era que dijera la verdad, yo cumplía ese día 29 años, ella me dijo que sí estaba embarazada”, contó la mamá y abuela.

“Yo mandé a mi mamá a comprar una prueba de embarazo y dio positiva, le pregunté de quién es y me dijo que de un chiquito de la escuela, eso fue en Semana Santa y yo iba a poner la denuncia el lunes en el Pani y alguien se me adelanto, el Pani cayó con la Policía y hablaron con ella (la menor) y ella les dijo que era de un niño de la escuela”, dijo Fabiola.

Los del Patronato le dijeron a Fabiola que la llevara al hospital para los controles, para ese entonces ya la menor tenía seis meses de embarazo.

La mamá fue al centro educativo y no pudo hablar con el director porque lo habían cambiado.

Fabiola Amador, abuela de Keibril declaró en el juicio, en la foto, con el micrófono. (Silvia )

“Ella me dijo que tuvieron relaciones en los baños y pedí los videos de las cámaras, pero me dijeron que no se podía porque con el tiempo se iban borrando, las maestras hablaron con ella y también pusieron la denuncia”, recordó la madre.

La testigo contó que ella le dijo a Casasola que la niña estaba embarazada y solo le dijo: “qué raro con esa chiquita” y no dijo nada más.

Fabiola asegura que su hija nunca le dijo que fue Casasola. A Fabiola, su mamá y a la niña las citó el Pani para hacerles una prueba de ADN, llegó el día de la cita, pero se las cambiaron de fecha y les indicaron que Casasola también se tenía que presentar en con ellas en tres meses.

Los jueces se negaron a declarar a la abuela de Keibril como testigo sospechosa. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La mamá le preguntó a la menor de 12 años si la bebé era de Casasola y ella solo le decía: “mami, nada qué ver”.

La abuela asegura que antes de que llegara la fecha para las pruebas de ADN se dio la desaparición de Keibril, el 9 de abril del 2023.

Ese día, la niña de 12 años le pidió permiso a Fabiola para ir con su bebé a cobrar los números de una rifa, para ese momento Fabiola y el imputado ya se habían dejado.

La menor y la bebé después iban para la casa de la hermana de la testigo.

“El marido de mi hermana me llamó y me dijo que (menciona nombre de la menor) llegó llorando que le quitaron la chiquita, yo me puse como loca, yo estaba en la casa con mi mamá y mi bebé (hija del imputado)”, dijo.

La testigo asegura que ella llamó a Casasola para que la llevara en el carro y él poco después llegó, eso sí, no quiso llevar a la madre de Fabiola porque le caía mal, la señora se tuvo que ir con otro conocido.

La desesperación de la madre empezó cuando iba en el carro y en una curva en una chayotera vio el coche de Keibril tirado, por lo que lo recogió.

Cuando llegó a la casa de su hermana, la niña de 12 años le dijo que un hombre con gorro y una mascarilla fue quien le arrebató a Keibril y ella pudo ver que la menor tenía una pierna raspada.

Ella y otros familiares estuvieron buscando a la bebé en la chayotera, pero Casasola en un momento dijo que le dolía la cabeza y se fue.

La mamá asegura que los del Pani llegaron y le dijeron a su hija de 12 años que se iban a llevar a sus hermanos para un albergue si no les decía qué ocurrió y ella les dijo que le iba a decir solo a ella.

“Estábamos en el cuarto y me dijo ‘mami, es que se la di a Casasola’ y en ese momento entraron (los del Pani) y se la llevaron, no supe más de ella”, dijo.

Sus hijos siguen en custodia del Pani, Fabiola lloró en el juicio al no saber nada de ellos.

La defensora pública del imputado, Jeimy Hernández, pidió antes de que Fabiola diera su testimonio que la declararan testigo sospechoso, pero los jueces se negaron.

Esto porque hace año y medio un juzgado de familia abrió un proceso judicial contra Fabiola.

El 14 de junio se presentó una denuncia en la Fiscalía por abusos de patria potestad que ya cuenta con un número de expediente, dicha causa está en Desamparados.

Los jueces se negaron porque no se aportó ninguna prueba y no era el fin de la audiencia.

El juicio seguirá este jueves a las 10 de la mañana.