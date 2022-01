Caso de muerte de perrito que al parecer fue abandonado sacude las redes sociales

Remy fue encontrado muerto el miércoles. (cortesía)

Un caso de supuesto abandono y la posterior muerte de un perrito llamado Remy ha sacudido las redes sociales especialmente entre los enamorados de los perritos.

El caso fue dado a conocer en redes sociales por la joven Monserrat Morales, quien no se encuentra en el país. La Teja intentó comunicarse con ella, pero no dio respuesta a los mensajes de WhatsApp enviados.

Además, aún no existe denuncia contra las personas que lo adoptaron.

Sin embargo, Morales le contó el caso a Rubén Rodríguez de la Federación Canina de Costa Rica Acan, quien muchas veces ha denunciado otros casos de maltrato animal, e hizo una trasmisión por Facebook con Morales por medio de una videollamada.

Morales contó que una pareja de novios le pidió en adopción al perrito que ella había rescatado pues tenía cáncer en una orejita.

Morales comentó que ella se encargó de castrarlo y que lo tenía que llevar a Playas del Coco donde vivía la pareja. Ellos le habían mandado fotos del espacio donde lo tendrían y también de dos hermanos peluditos que el perrito iba a tener, hasta le hablaron de llevarlo a la playa y a la piscina.

“Fui a dejárselo el primero de enero, se los entregué castrado, con collar, camita, el champú especial que necesitaba por sus alergias, comida y las tacitas para el agua y comida. Dos días después ella me pone (mensaje) en el que está indispuesta porque Remy no se está adaptando y que los perros de ella se pelean con él. Me dice que Remy la intentó morder y que lo tenían amarrado. Traté de hablarle para que no lo fueran a perder”, dijo.

Supuestamente la mujer se llevó a sus dos perros y dejaron a Remy solito en la casa del exnovio (rompieron su relación), por lo que una vecina le tuvo que dar comida.

“La vecina me puso en contacto con una fundación que ayuda animales en ese lugar y le estábamos buscando un hogar responsable y ya le habíamos encontrado uno, por lo que la fundación iba por él para dejárselo a su nueva familia”, dijo Morales.

Pero según ella el “papá” del perro volvió antes a la casa, le tiró piedras y después, al parecer, se fue a perderlo.

“Hoy (el miércoles) varia gente me confirmó que lo encontraron al lado de una calle muerto, uno nunca sabe la clase de personas que se topa en la vida, esto es una injusticia”, dijo la joven, quien aseguró que todo lo que hizo fue confiar en ellos.

La joven no detalló si saben cómo murió el perrito solo que su cuerpo estaba muy descompuesto.