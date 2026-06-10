Caso de Nadia Peraza vuelve a los tribunales: defensa de Jeremy Buzano apelará condena de 79 años

El proceso judicial por el femicidio de Nadia Peraza Espinoza, de 21 años, continuará el próximo 15 de julio de 2026, cuando el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela conozca los recursos presentados contra la sentencia que condenó a Jeremy Mauricio Buzano Paisano a 79 años de prisión.

La vista oral fue programada para las 9:00 a.m. en los Tribunales de Justicia de San Ramón.

Los jueces van a revisar la apelación de la defensa en el caso de Nadia Peraza (Meghan Fonseca Guzmán)

En esta audiencia, los jueces analizarán los recursos de apelación presentados por las partes tras la resolución emitida el pasado 20 de marzo de 2026 por el Tribunal Penal de Heredia.

Buzano fue declarado culpable y condenado a 79 años de cárcel por los delitos de femicidio, suplantación de identidad, sustracción patrimonial y estafa informática.

“La sentencia de 79 años dictada en marzo fue una victoria importante, pero el proceso continúa. La defensa del condenado ha interpuesto recurso de apelación, y estaremos presentes en esta vista oral para defender la condena en todos sus extremos. Seguimos en los tribunales, como lo hemos hecho desde el primer día, hasta que se haga justicia plena”, dijo Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia.

La apelación será resuelta por los jueces Jorge Steve Fernández Rodríguez, Jorge Luis Morales García y la jueza María Gabriela Rodríguez Morales.

Nadia de 21 años fue reportada como desaparecida el 1.° de marzo de 2024.

Tras semanas de búsqueda, el 17 de mayo de ese mismo año las autoridades localizaron su cuerpo desmembrado. Parte de los restos fueron encontrados dentro de una refrigeradora en una vivienda en San Pablo de Heredia, mientras que otros aparecieron en un lote baldío en bajo de los Molinos.

La investigación del Organismo de Investigación Judicial permitió vincular a Jeremy Mauricio Buzano Paisano, expareja de la víctima, con el crimen.