Caso Diamante: Alcalde de Escazú habría recibido chompipas de cemento para casa de su mamá

El alcalde de Escazú Arnoldo Barahona habría pedido las dos chompipas para la casa de su mamá. (Alber Marín)

Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú y miembro del Partido Nueva Generación (PNG), habría recibido por parte de la constructora Meco dos chompipas de cemento para un trabajo que aparentemente hizo en la casa de su mamá, revela el expediente judicial del caso Diamante.

El OIJ dice que el alcalde, a cambio, habría agilizado el pago de facturas a MECO por los contratos viales que la Municipalidad de Escazú le adjudicó.

El 23 de marzo del 2021 los investigadores escucharon una llamada entre una mujer llamada Meriam y el gerente de Plantas de Asfalto de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas.

Este es un extracto de la conversación que tuvieron ambos:

Gutiérrez: Necesito ayudarle al alcalde de Escazú, que tiene que hacer una chorrea en un proyectito ahí que está haciendo, pero que necesita que sea bien temprano porque ya tienen todo listo para la chorrea (...), dice que necesitan 12,64 metros cúbicos.

Gutiérrez: Es directo y serían dos chompipas, pero ve, nosotros todas las chompipas están rotuladas. ¿Vos no tenés chompipas que no tengan rótulo?

Meriam: ¿Eh?

Gutiérrez: Es que es muy delicado, para mí, mandar una chompipa de MECO, porque es una chorrea que le está haciendo él a una casita de la mamá... Usted sabe cómo es esto de delicado... Lo que me preocupa es que vean entrar ahí una chompipa de MECO. ¿Usted no tiene alguna que podamos mandar que no sea de MECO, bueno, que no tenga rótulo, que no se le matricule por ningún lado de MECO?

Gutiérrez: Pero no le puedo quedar mal porque ese hombre con nosotros es un súpercliente y es un hombre que apoya demasiado a MECO.

Meriam: Ujum, ujum.

Gutiérrez: De hecho, el concreto ustedes me lo tienen que aplicar, yo le mando como si fuera un proyecto de...

Meriam: ¿De MECO?

Gutiérrez: Ni siquiera, ni siquiera le voy a poner Escazú. Le voy a poner... qué sé yo... proyecto de digamos la calle 78 San José (proyecto adjudicado a MECO por la Municipalidad de San José en Rohrmoser), una cosa así..., para que no aparezca en nada él y yo te mando ahí estratégicamente con mucha discreción la dirección.

Gutiérrez: Pero ayúdame, ayúdame, porque tengo que quedarle bien mañana, si no, no me paga el viernes la factura.