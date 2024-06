Caso Estrella Dayana González: Familia tiene una segunda oportunidad para luchar por justicia

Estrella Dayana González Araya era una jovencita, de 16 años, que le arrebataron la vida y su cuerpo lo dejaron dentro de un pozo en playa Garza, Osa.

Sus hermanas por poco pierden la esperanza, pues en un juicio que se realizó en enero del 2022, el Tribunal Penal de Osa dejó libre al único sospechoso de su muerte, un sujeto de apellidos Valverde Chinchilla, de 47 años.

Sin embargo, han vuelto a confiar en las leyes costarricenses, porque recientemente se enteraron de que habrá un segundo juicio en el que esperan que sí se haga justicia para Estrella.

“El Tribunal Penal de Golfito tiene a cargo la tramitación de la causa de su interés y que corresponde a un juicio por reenvío, el cual se encuentra pendiente de señalar la fecha para el debate”, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia a La Teja.

Valverde Chinchilla fue padrastro de Estrella, es la última persona con el que vieron a la muchacha y, además, es totalmente reconocido por las autoridades, porque en el 2004 violó e intentó matar a una hermana de Estrella al enterrarla viva en una siembra de árboles de tecal, en Ciudad Cortés, Osa.

Por este caso, el sujeto descontó una pena de 18 años en la cárcel.

Estrella Dayana González Araya llevaba una cadenita con corazón esa misma cadena la encontraron en su cadáver. Fotos: Sarah Chinchilla para La Teja

En la actualidad, este sujeto le vuelve a dar problemas a la justicia, porque es el mismo hombre que se le relaciona con la desaparición y muerte de Emilce Soto Jiménez, cuyo cuerpo aún no aparece.

Sarah Chinchilla Araya, hermana de Estrella, afirma que confía en la justicia, no obstante le preocupa no tener un abogado penal que defienda a su hermana fallecida, pues no tiene los recursos económicos para costearlo.

“La fe es que logren confirmar las pruebas, seguimos esperando que se resuelva el caso de Emilce y si es posible el caso de mi hermana, lo cual sería perfecto, así este hombre no saldría muy fácil.

“Es un pecado toda la situación de Emilce, he hablado con una de las hermanas de ella, de nombre Xenia y lo que le dije es que ese sujeto tal vez la enterró, porque ella me comenta que veían a ese hombre pasar con una pala y que los vecinos hasta decían: ‘qué dicha: José tiene un nuevo trabajo’, y eso mismo era lo que él hacía cuando atacó a mi hermana mayor (2004), se iba todos los días con una pala y él decía: ‘es que estoy trabajando’ y uno no prestaba atención a esos detalles porque no sabíamos y éramos más pequeñas”, expresó Sarah.

La desaparición de Emilce sigue atormentando a los parientes de Estrella, pues aunque no son familia de Emilce sienten el mismo dolor de hace cuatro años, cuando desapareció su hermana.

“Las pistas han aparecido en todo lado, la bicicleta en una parte, el bolso en otra, entonces es más difícil buscar, en esta zona en la que hay palmas, hay partes con mucha basura quizás hay un hueco debajo de esta basura en la que pudiera haber enterrado a Emilce y encima ponerle de nuevo esos residuos”, dijo la hermana.

Sarah les pide a las autoridades que analicen todas estas coincidencias que han habido entre el caso de sus hermanas y el de Emilce, los cuales involucran a Valverde Chinchilla.

La familia de Estrella conserva dos cadenitas plateadas y un arete, lo único que les quedó de su hermana. Estas pertenencias las encontró el OIJ cuando levantaron el cuerpo de la muchacha.

“Esto fue lo único que a nosotros nos quedó, de lo que ella andaba puesto ese día”, mencionó la hermana.

Dos cadenitas, una con corazón y un arete es lo único que le quedó a la familia de Estrella Dayana González Araya. Fotos: Sarah Chinchilla para La Teja

Sarah mencionó que nunca pudieron determinar de qué manera murió Estrella, solo se sabía que fue asesinada por la forma en la que la hallaron.

“A mí me dijeron que el agua borró todo, no pudieron detectar huellas de nada, no saben si ella fue violada, golpeada, no dice nada”, detalló.

Al parecer, Valverde utiliza la táctica para convencer a las víctimas es hablarles de brujería, las asusta y así las convence de ir a destruir algún mal que les hicieron con brujería.

Estrella Dayana fue hallada sin vida el 23 de octubre del 2020, su familia la buscó, al igual que actualmente buscan a Emilce, por lo que ahora solo esperan que sí haya justicia por estas dos mujeres, quienes en apariencia habrían sido atacadas por el mismo sujeto, a quien vieron por última vez junto a ellas.