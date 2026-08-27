Sucesos

Caso Gallo Tapado: Extesorero del Banco Nacional es condenado a 30 años de cárcel por robo de ¢3.293 millones

El hombre, apellidado Olivas Valle, fue encontrado responsable de 33 delitos de peculado

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Un hombre apellidado Olivas Valle, quien era extesorero del Banco Nacional, fue condenado a 30 años de cárcel tras ser encontrado responsable de la sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas de dicho banco.

Así lo estableció la tarde de este jueves el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, cuyos jueces sentenciaron al extesorero al declararlo culpable de 33 delitos de peculado (aprovechar su puesto para beneficio propio).

Por cada uno de los delitos se le impusieron 10 años de prisión, por lo que en total fue condenado a 330 años de cárcel; sin embargo, la pena fue readecuada a un máximo de 30 años.

Cuando el funcionario bancario abría la caja fuerte, la puerta impedía ver que el hombre sacaba fajos de billetes. Lo que sí queda en la grabación es cuando sale con sobres de manila con algo adentro que parecen billetes.
Cuando el funcionario bancario abría la caja fuerte, la puerta impedía ver que el hombre sacaba fajos de billetes. (Foto: Cortesía de Telenoticias para La Naci)

En este caso, conocido policialmente como “Gallo Tapado”, Olivas fue acusado de la sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas de la sede central del Banco Nacional, ubicada en San José.

De acuerdo con la investigación, el extesorero habría aprovechado su puesto para sustraer fajos de billetes que escondía dentro de sobres de manila, aprovechando un punto ciego de una cámara de seguridad.

El nombre del caso se estableció luego de que las autoridades judiciales determinaron que Olivas destinó gran parte del dinero a la compra masiva de lotería de la Junta de Protección Social.

De esa manera ganaba grandes premios en efectivo que usaba para justificar su crecimiento económico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
compra masiva de loteríapeculadoCaso Gallo TapadoOlivas Valle
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.