Caso insólito en el OIJ: reportan desaparición de mujer tras 20 años sin rastro

Una mujer identificada como Cary Cindi Collins, de 97 años, figura como desaparecida desde hace 20 años, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con las autoridades judiciales, la última vez que se tuvo registro de la adulta mayor fue en el año 2006. Sin embargo, la denuncia formal sobre su paradero fue interpuesta recientemente, el pasado 4 de mayo de 2026.

LEA MÁS: Incendio en Los Chiles: adolescente se ocultó debajo de cama donde apareció muerta

Cary Cindi Collins, de 97 años, figura como desaparecida desde hace 20 años, en este mayo del 2026 el OIJ recibió la denuncia de la mujer que fue vista por última vez en el 2006. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El caso fue asumido por agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ, quienes ahora mantienen abierta la investigación para tratar de esclarecer qué ocurrió con la mujer.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se dio la desaparición ni sobre posibles líneas de investigación.

El caso permanece en desarrollo mientras los agentes judiciales intentan reconstruir lo sucedido hace dos décadas.