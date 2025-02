Caso Julyana Valverde: Quinceañera le contó a su mamá su ilusión antes de ser asesinada por novio

Julyana Valverde Canales, de 15 años, recibió dos Sinpe móvil de ¢7000 y otro de ¢3900 por parte de su mamá Olga Canales y estos se los habrían hecho con el fin de que la joven se alejara de su novio, quien la había estado golpeando físicamente.

La adolescente llamó a su mamá y le pidió ayuda, también le dijo lo que soñaba con seguir estudiando, había llegado hasta octavo grado de colegio.

“Ella estuvo en el Colegio Técnico Artístico Felipe Pérez, hasta octavo grado, la iba a matricular en el Ipec de Liberia (Liceo nocturno) porque ahí son dos años en uno, para que ella recuperara el año perdido”, mencionó la mamá.

En una de las últimas comunicaciones de Julyana con su mamá, le dijo que no quería seguir sufriendo agresiones, sin embargo, se convirtió en la sétima víctima de femicidio en este 2025.

Julyana Valverde Canales tenía las maletas listas para dejar a su pareja cuando la hirieron de muerte en Chomes, Puntarenas. Foto: Olga Canales para La Teja (Olga Canales para La Teja/Olga Canalea para La Teja)

“El jueves al mediodía me dijo: ‘mami me volvió a pegar (se refería al novio) no voy a seguir en estas, no le voy a permitir que me ponga las manos encima, me voy, mándeme la plata, arrégleme lo del Sinpe’, yo había solicitado una tarjeta para ella en el banco y el viernes fui al banco, le hice el Sinpe como a las seis de la tarde del viernes, para que se viniera este sábado para Liberia.

“El sábado en la mañana me contestó el último mensaje del viernes en la noche: ‘buenos días mami, ya me voy para que vayamos a matricular al colegio’, eso fue todo”, recordó Olga Canales.

Julyana Valverde soñaba con retomar sus estudios.

La joven estaba bajo custodia de su papá, así lo confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); no obstante, desde noviembre del 2024, la muchacha se fue a vivir con su novio de apellidos Zúñiga Patiño, a quien había conocido por Facebook.

Julyana fue asesinada la mañana del sábado 15 de febrero anterior en Chomes, Puntarenas donde vivía con Zúñiga y otros familiares de él.