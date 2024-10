Caso Keibril: Acusado de desaparición de bebé dijo que no tenía problema de ir preso

Casasola decidió declarar en el juicio la mañana de este jueves. (Albert Mar)

El hombre apellidado Casasola Salas, acusado por la sustracción y desaparición de la bebé Keibril, su hija biológica, dijo que no tenía problema en ir a la cárcel una vez que se descubriera la relación que había mantenido con la madre de la bebé, quien apenas tenía 12 años.

Así lo reveló el mismo Casasola durante la declaración que rindió la mañana de este jueves en los Tribunales de Cartago, en el juicio que se lleva en su contra por este caso.

El acusado explicó que cuando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó una prueba de ADN para determinar si él era el padre de Keibril estaba seguro que, tras dicho procedimiento, iba a enfrentar un proceso penal que lo llevaría a prisión, pues se le atribuiría un delito de violación en perjuicio de la madre de la bebé.

“Yo le dije a (mamá de Keibril) usted sabe que después de la prueba de ADN yo voy a terminar preso, y ella me dijo que había que hacer algo. Yo le dije que no tenía problema de ir preso, que ella podía irme a ver a la cárcel, entonces se puso a llorar porque no quería que me pasara nada, y me repitió que teníamos que hacer algo para evitar que fuera preso. Yo seguí mis días normal y ella llegaba a mi trabajo a dejarme cartas y chocolates”, contó durante el juicio.

En cuanto a ese tema de la paternidad, Casasola señaló que él siempre estuvo anuente a que le realizaran la mencionada prueba de ADN.

”Nunca me negué, porque yo sabía que Keibril era mi hija. Yo era un papá feliz, yo nunca le golpeé la panza como se dijo, ni le daba pastillas porque yo sabía que estaba embarazada”, agregó.

El acusado también confirmó que mantenía una relación con la mamá de la bebé, y que esa situación la sabía la abuela materna de Keibril, con quien él también tenía una relación, lo que generaba peleas en ese hogar.

“Yo tenía una relación a escondidas con (mamá de Keibril), era mi novia a escondidas, nosotros teníamos planeado irnos a vivir juntos cuando ella tuviera dieciocho años, cosa que no se pudo dar por lo ocurrido con la sustracción”.

También explicó que él y la mamá de Keibril se pusieron de acuerdo para inventar la versión de que la menor había quedado embarazada por un compañero del colegio que se había ido a vivir a otro lugar, para evitar que Casasola fuera enviado a prisión.

Pese a todo lo que contó en su declaración, Casasola no reveló ningún detalle que pudiera dar pistas sobre el paradero de Keibril, de quien no se sabe nada desde abril del 2023.

En cuanto al sospechoso, este es acusado de tres supuestos delitos de violación y uno de sustracción de menor. Paralelamente, es investigado por un presunto delito de homicidio, esto debido a que el OIJ dio, prácticamente, por un hecho que Keibril fue asesinada.