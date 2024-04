Caso Kimberly Araya: Abogado de sospechoso reaccionó ante las declaraciones de la abuela de los niños

Kimberly Araya Granados, de 33 años, era madre de tres hijos. Foto: Tomada de redes sociales

El abogado Boris Acosta quien representa al hombre de apellido Pérez Mena, sospechoso de matar a su esposa Kimberly Araya de 33 años hizo un llamado este martes por una situación que para él pone en riesgo a la hermana de su cliente y a su familia.

Acosta aseguró que la situación que lo tiene preocupado no tiene que ver con Pérez pues él está trabajando en su defensa, sino en una situación sobre la custodia de los tres hijos de la pareja que fueron dados a una tía paterna por el Pani.

“Este comunicado no tiene que ver con él (Pérez), sino con los daños colaterales, por una irresponsable acción que se ha tomado, como lo he dicho en redes sociales y medios de comunicación las manifestaciones de la mamá de Kimberly han venido a poner en riesgo la salud emocional, psicológica y física de la tía de los menores y de su esposo e hijos”, comentó.

Caso Kimberly Araya: Esto dijo abogado de sospechoso ante situación con tía de los menores

Añadió: “Es irresponsable salir a dar una opinión pública y a la vez provocar en la opinión pública un convencimiento de circunstancias y situaciones que no pueden estar más alejadas de la verdad, lo cierto es que el expediente del cual yo sí tengo un acceso absoluto no aparece ningún tipo de mensaje que se haya dado entre mi representado y su hermana donde esta haya dicho que en el caso de que él cometiera un crimen, sus hijos quedarían en manos de su hermana, eso no es cierto, es falso y reprochable”, dijo el defensor.

Según Boris en las últimas horas la mamá de la víctima y su abogado Juan Diego Castro así lo han manifestado.

“Es una falta de respeto y una vulgar manera de buscar un medio para buscar objetivos, si consideran la necesidad de pelear por los niños, utilicen los instrumentos judiciales y administrativos para poder demostrar que tiene una mejor condición para tener a los niños con ustedes pero de ninguna manera y es reprochable usar la manipulación para lograr el objetivo que pretenden pero con la desgracia tremenda de hacerle daño a una familia que no tiene que ver en este proceso”, dijo.

LEA MÁS: Caso Kimberly Araya: Mamá revela la atroz forma en que su hija habría sido asesinada

El abogado fue enfático en que la tía no está involucrada en la situación y que solamente está cuidando a sus sobrinos de 11, 10 y 3 años.

“Esta tía no ha participado y manejar esto de esta forma es una injusticia, hacer daños a terceras personas que son inocentes y que no tiene que ver con esta causa”, dijo Acosta.

Según supo La Teja, la tía de los menores ha recibido hasta amenazas de personas desconocidas a raíz de lo ocurrido.

La situación por la que el abogado reclama se da luego de que doña Eraida Granados mamá de Kimberly y su abogado indicaron que el sospechoso ya tenía aparentemente planeado el crimen y que se había llevado a sus hijos de una escuela de Heredia a Alajuela, y también les había llevado la ropa a casa de su hermana para que ella se hiciera cargo de sus hijos.