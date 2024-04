Caso Kimberly Araya: Hasta el cielo amaneció de luto en el pueblo que vio crecer a joven mamá

La trágica muerte de Kimberly Araya, de 33 años, tiene a todo el pueblo de San Luis de Santo Domingo de Heredia con el corazón hecho un puño, incluso hasta el mismo cielo amaneció de luto este sábado, pues las nubes taparon por completo Sol e incluso una llovizna cayó durante toda la mañana.

La Teja visitó este sábado dicha comunidad, la cual vio a Kimberly crecer y convertirse en madre de tres niños, en la estrecha calle que lleva hasta la casa de la joven se sentía un ambiente de tristeza y las pocas personas que pasaban al frente de la servidumbre que da paso a su casa, volteaban a ver con cierta nostalgia.

Tras darse a conocer que el cuerpo de Araya fue encontrado este viernes dentro de un barranco en el sector del Zurquí, muchos esperaban que a las afueras de su casa llegaran algunas personas con flores o fotografías para recordar a la joven madre, pero fue todo lo contrario, pues la entrada a la propiedad donde se encuentra su casa estaba completamente cerrada y con silencio sepulcral.

Impensado

Yanury Naranjo, quien es una de las vecinas más cercanas a la casa de Kimberly, dijo que estos días han sido muy duros para el barrio, primero por todo el movimiento policial que hubo esta semana y luego por triste noticia sobre lo que sucedió con la joven madre.

“Uno se siente dolido, porque jamás me imaginé que algo así pudiera pasar”, dijo.

Naranjo contó que ella tenía poco contacto con Kimberly y su esposo, un hombre apellidado Pérez Mena, quien es el principal sospechoso del crimen, pues dijo que era una pareja muy reservada, especialmente Araya.

“El muchacho uno lo veía como alguien noble, siempre saludaba cuando uno se lo encontraba, la muchacha era más reservada, yo la veía salir con sus hijos y cuando uno la veía le respondía con una sonrisita, pero de ahí nada más”.

La vecina dijo que en el barrio nunca sospecharon que algo así pudiera pasar, pues jamás habían escuchado alguna discusión entre ellos, siempre los vieron como una pareja muy normal.

Muchacha muy noble

Don Arnoldo Montero fue otro de los vecinos que se vio muy afectado por lo que sucedió con Kimberly, pues contó que él la conocía desde que era una chiquita, cuando ella llegó a vivir a San Luis junto a su familia.

“La recuerdo cuando andaba en la pulpería, ya luego se hizo grande, una señorita, con una educación y una cultura que me asombraba, porque ella se detenía a saludarlo a uno con un respeto, como si uno fuera parte de la familia”, recordó.

Montero dijo que los años pasaron y Kimberly formó su propia familia, por lo que él de vez en cuando la veía por la localidad junto a sus hijos.

En cuanto a lo que sucedió con Kimberly, don Arnoldo dijo que él no puede opinar mucho del tema, pero aseguró que ella no se merecía eso.

“Esa chiquita no era para que tuviera un esposo como lo que, aparentemente, dicen, yo no lo conozco, entonces no puedo decir mucho sobre él”.

El marido de Araya permanece detenido desde el pasado jueves y se espera que este sábado inicie la audiencia de medidas cautelares en su contra.