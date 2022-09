Caso María Luisa Cedeño: Abogado de Bodaan califica la acusación de la Fiscalía como ‘guion de película’

El abogado Hugo Navas, defensor del empresario de apellido Bodaan, dueño del hotel en el que mataron a la doctora María Luisa Cedeño Quesada, calificó la acusación de la Fiscalía y de los abogados de la familia de la víctima como un ‘guion de película’.

Navas dijo que su cliente estaba recién operado y que le tocaba subir 72 escaleras para llegar hasta la habitación número 3, donde estaba hospeda María Luisa.

“Contra mi representado no existe ni una sola prueba directa entre todo lo que dicen en esa acusación y en esa querella que son casi iguales, y esta representación se va a encargar de demostrar que no son capaces de probar ese guion de película, porque no existe nada de eso.

“Mi representado no podía subir escaleras, estaba recién operado de las rodillas, tenía que subir 72 escalones para llegar a ese cuarto, nunca conoció a la doctora”, dijo el abogado.

El abogado Hugo Navas (mascarilla gris) es el abogado del empresario. Foto: Lilly Arce (Foto: Lilly Arce)

Agregó que ellos son los más interesados en que se esclarezca ese vil crimen.

“Se lo he dicho al señor Bodaan, si algo me indica que usted tiene participación en esta causa, yo renuncio porque es un crimen horrendo, que mi madre le dio seguimiento y que por cosas del destino hoy estoy aquí y mi madre está fallecida, yo voy a demostrar que el señor Bodaan no tiene nada que ver en esta acusación”, agregó Navas.

Concluyó diciendo que el Ministerio Público hace mal, afectando el estado de derecho y objetividad para Bodaan.

Caso María Luisa Cedeño: Herrera habría violado a la doctora frente a Bodaan y Miranda

María Luisa Cedeño fue violada en tres ocasiones y luego la asesinaron, dice la Fiscalía. Foto: Cortesía de la familia

“A través del proceso voy a demostrar que mi representado es totalmente inocente”, dijo.

La Fiscalía acusó este martes a Bodaan y a dos hombres, de apellidos Herrera y Miranda, por supuestamente atacar a María Luisa Cedeño. Herrera la habría violado en tres ocasiones mientras el empresario y Miranda, al parecer, la sujetaban y mordían su cuerpo.

Cedeño murió el 20 de julio del 2020.