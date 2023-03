Caso María Luisa Cedeño: Abogados reclaman más de ¢1.000 millones por daños materiales y morales

Los tres acusados de matar a la doctora María Luisa Cedeño, de apellidos Bodaan, Herrera Martínez y Miranda Izquierdo, así como las dos sociedades anónimas que representan al hotel La Mansión Inn, son los que deben responder por los daños morales y materiales causados por este crimen, dicen los abogados de la familia.

Las sociedades son el Proyecto La Mansión de Quepos S.A y Delaplaza Internacional Trades S.A.

“Hemos señalado que responsables del daño, indudablemente, son los tres acusados y las dos sociedades que explotaban el hotel La Mansión Inn, porque es el lugar donde se cometió el delito.

“Los acusados actuaron dolosamente y las sociedades responden sin culpa, simplemente por ser las dueñas del lugar”, afirmó Juan Marcos Rivera, representante civil de la familia Cedeño.

El primer daño que se reclama es el material, que consiste en las ganancias que se dejan de percibir a raíz de los daños causados.

“Se reclama el daño material, que son las rentas no percibidas de la doctora a raíz de los hechos, y el daño moral es el sufrimiento padecido por ella y por sus hermanos y papás”, explicó.

María Luisa Cedeño vivía pendiente de la salud de sus padres, don Arnoldo y doña Vilma, ellos reclaman los daños morales y materiales. Foto: Cortesía de la familia

¿Quién puede reclamar estos daños? El abogado civil de la familia aseguró en sus conclusiones que sería la mamá de la doctora Cedeño.

“La misma Sala Tercera avala el criterio de que la madre de la víctima fallecida posee un derecho propio y directo para accionar y peticionar tanto el daño moral ocasionado como el daño material que se ocasionó con el fallecimiento de su hija”, manifestó Rivero.

Pero sus hermanos y el papá también puede reclamar.

Rivero dijo que la doctora era una profesional con una carrera consolidada y eso también lo valoran.

“Se trataba de una persona con una vocación y un prestigio, con un derecho consolidado, por todo el periodo de vida útil que le quedaba”, señaló Riveros.

El abogado señaló que la doctora fue privada de su vida en una edad muy temprana, ella contaba con 43 años, era experta en anestesiología y mensualmente ganaba un promedio de ¢4 millones mensuales, con una expectativa de vida de aproximadamente 35 años más, consideran que a raíz de su ataque hubo una imposibilidad de percibir más de ¢795 millones por su trabajo.

Alfonso Ruiz, otro de los abogados de la familia Cedeño, dijo que para este hogar, vecino de La Fortuna de San Carlos, no es importante el dinero; sin embargo, no debían dejarlo de lado.

“Para la familia, el tema económico no es el eje central. No vinimos al proceso solamente a eso, al contrario, nuestra intención principal es la responsabilidad penal de los acusados, pero no podemos dejar de lado el tema del reproche civil. Ninguna suma reduce el dolor de la familia, pero es parte del ejercicio del derecho de las víctimas”, explicó Ruiz.

La cuantificación por el sufrimiento moral es el máximo, $150.000 para los cuatro hermanos y sus padres ($25 mil para cada miembro del hogar), a este se le debe sumar del daño material que además sufrió la víctima, para un total de ¢1.030.713.557 (mil treinta millones setecientos trece mil quinientos cincuenta y siete colones)

María Luisa Cedeño fue atacada en el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio de Quepos, propiedad de Bodaan, quien le daba trabajo y ‘posada’ al nicaragüense Herrera Martínez y al tico Miranda Izquierdo.