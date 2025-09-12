Caso María Luisa Cedeño: confirman sentencia para bailarín por cruel asesinato y son un montón de años

La Fiscalía de Quepos y Parrita informó que el Tribunal de Apelación de Sentencia confirmó la pena de 89 años de prisión para un bailarín hallado culpable del homicidio y violación de la doctora María Luisa Cedeño.

Doctora María Luisa Cedeño Quesada, foto: tomada de facebook

El sentenciado es de apellido Herrera y era trabajador del hotel.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del imputado en los hechos, ocurridos en julio del 2020, en un hotel de Quepos.

En cuanto a las otras dos personas que habían sido acusadas en este caso, el dueño del hotel de apellido Bodaan y un hombre de apellido Miranda, que resultaron absueltas, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, el cual fue acogido por el Tribunal. Ahora se está a la espera de que se programe un nuevo juicio para determinar su situación jurídica.