Sucesos

Caso María Luisa Cedeño: confirman sentencia para bailarín por cruel asesinato y son un montón de años

Sentenciado deberá pasar 89 años en la cárcel

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Fiscalía de Quepos y Parrita informó que el Tribunal de Apelación de Sentencia confirmó la pena de 89 años de prisión para un bailarín hallado culpable del homicidio y violación de la doctora María Luisa Cedeño.

Doctora María Luisa Cedeño Quesada, foto: tomada de facebook

El sentenciado es de apellido Herrera y era trabajador del hotel.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del imputado en los hechos, ocurridos en julio del 2020, en un hotel de Quepos.

En cuanto a las otras dos personas que habían sido acusadas en este caso, el dueño del hotel de apellido Bodaan y un hombre de apellido Miranda, que resultaron absueltas, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, el cual fue acogido por el Tribunal. Ahora se está a la espera de que se programe un nuevo juicio para determinar su situación jurídica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
maría luisa cedeñodoctoraanestesiologabailaríncrimenhotel quepos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.