Caso Nadia Peraza: Así describen a joven madre

Sin vicios, tranquila y completamente enamorada de su hija de dos añitos, así es como describen a Nadia Peraza Espinoza, la joven madre quien, en apariencia, habría sido asesinada y desmembrada. Sus restos los habrían dejado dentro de una refrigeradora.

A la familia de Nadia le extrañó que ella no llegara a ver a su bebé, quien está en San Rafael de Heredia, a cargo de la mamá de ella.

Carlos Espinoza, tío de la muchacha, afirmó que lo último que saben es que ella se fue a trabajar y no regresó más.

La familia recibió mensajes del celular de ella, los cuales decían que estaba en Alajuela y en San Joaquín de Heredia, pero no tenían seguridad que fuera Nadia.

“La mamá estuvo recibiendo algunos mensajes de texto del celular de ella, pero no se sabía, a ciencia cierta, si era ella o no porque los mensajes eran incoherentes, no había certeza de que era ella.

Las autoridades cerraron toda la propiedad donde hallaron la refri con restos humanos que podrían ser de Nadia Peraza. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A los allegados les extrañó que pasaran varios días y no llegara a ver a la bebé.

“Se puso preocupada, tratando de ver cómo la localizaba, porque era extraño que dejara abandonada a la bebé”, manifestó el tío.

LEA MÁS: Caso Nadia Peraza: OIJ dice que paradero de la joven madre es incierto desde el pasado 21 de febrero

Gabriela Salazar, amiga de Nadia, también señaló que la joven adora a la hija y les extrañó no verla más. Detalló que la muchacha se la dejaba a su mamá para irse a trabajar.

Personal del Complejo de Ciencias Forenses levantó los restos humanos hallados en una refrigeradora. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Otras amistades, que prefieren reservarse el nombre, recordaron que Nadia siempre fue atenta en el trabajo y nunca llegaba tarde; también mencionaron que estando ella trabajando, en apariencia, el papá de su hija, de apellido Buzano Paisano, la llegaba a vigilar desde afuera del comercio.

Buzano está detenido por ser el principal sospechoso de la desaparición y posible muerte de Nadia.

Allegados de Nadia Peraza llegaron hasta San Pablo de Heredia donde encontraron restos humanos en una refri. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)