Caso Pamela Royo: Amiga no entiende por qué actuaron con tanta maldad al arrancarle y tirar la cabeza

Pamela Royo era madre de dos jovencitas de 12 y 16 años, así como una chiquita de 5 años. Foto: Tomada de Redes sociales

La macabra muerte de Pamela Alejandra Royo Solano, la mujer cuya cabeza apareció el pasado lunes en Turrialba, tiene consternados a todos los vecinos de ese cantón cartaginés, por la maldad con la que se cometió el crimen.

”La verdad no lo asimilo todavía, es algo demasiado difícil de asimilar, pensar que por pura maldad le hicieron eso a una muchacha que ni siquiera molestaba a nadie. Ninguno de nosotros es una santa paloma, todos tenemos nuestras cosas, pero llegar a hacerle eso es imperdonable”, dijo una amiga de Pamela que pidió que su nombre no fuera publicado.

El hecho más reciente en torno a este terrible caso ocurrió la mañana de este jueves 6 de junio, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del resto del cuerpo de Royo, de 38 años.

“Les informamos que esta mañana los agentes destacados en el OIJ de Turrialba efectuaban labores de búsqueda del cuerpo de una mujer de apellido Royo, fue posible su hallazgo a unos 900 metros de donde fue ubicada una cabeza humana el día lunes en horas de la mañana”, detalló la oficina de prensa de la Policía Judicial.

Trascendió que el cuerpo de Royo, quien era madre de dos jovencitas de 12 y 16 años, así como una chiquita de 5 años, fue encontrado en una especie de cañal.

El OIJ informó que el cuerpo de Pamela fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le realice la respectiva autopsia y se determine la causa de su muerte.

Pamela Royo no se merecía eso

La amiga de Pamela le contó a La Teja que ella conocía a Royo desde que era tan solo una chiquita, por eso es que le dolió tanto la noticia, pues ella la consideraba parte de su familia.

“Era una chiquilla que a pesar de todo, y como dice uno anduviera en lo que anduviera, ella siempre era muy amable y donde uno se la topara siempre saludaba. A veces íbamos a tomar un cafecito o a comernos algo para conversar”, contó.

La cabeza de Pamela Royo fue encontrada el pasado lunes en Turrialba. Foto tomada de redes.

“Era una chiquilla supereducada, amable, ella era cero problemática, era demasiado cariñosa con uno” — Amiga de Pamela.

La amiga dijo que el corazón se le hizo pedazos el pasado lunes, cuando recibió la terrible noticia sobre el hallazgo de la cabeza de Pamela en la entrada de una casa en el barrio Los Laureles, en Carmen Lyra. Ella aseguró que Royo no se merecía una muerte así.

“Era una chiquilla que no le hacía daño a nadie, en lo más mínimo, no se merecía que le hicieran eso. Acá en Turrialba era demasiado conocida, no solo por su familia, sino por su forma de ser tan especial con todos”.

La última vez que ambas amigas se encontraron fue quince días antes de que se descubriera el atroz crimen.

“Inclusive estuve conversando con unas amistades y hablábamos de que hace más o menos quince días me la encontré en el centro de Turrialba, ahí estuvimos vacilando y todo, qué se iba a imaginar uno que le iba a pasar semejante cosa”.

Poca información sobre el caso de Pamela Royo

De momento, el caso por la muerte de Pamela está rodeado de misterio, pues el OIJ se ha mantenido muy hermético en cuanto las circunstancias que mediaron en este.

Lo único que se dio a conocer es que el pasado martes el OIJ ingresó a una casa ubicada en el sector de Laureles de Turrialba para hacer una revisión con la unidad canina, pues se presume que fue ahí donde Pamela pasó sus últimos momentos con vida.

Además, en esa casa se realizaron pruebas de luminol para tratar de encontrar rastros de manchas de sangre o fluidos, pero estas no brindaron mayores resultados.

En ese mismo lugar los agentes decomisaron varios trozos de aparente cocaína, así como unos ¢800 mil en efectivo, por lo que bajo dirección funcional con el Ministerio Público, se abrió una causa por Infracción a la Ley de Psicotrópicos.