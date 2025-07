Caso Selena López: imponen primer castigo a sospechoso de cometer el peor daño a una familia

Un sujeto de apellido Calderón, de 28 años y de nacionalidad nicaragüense, pasará los próximos seis meses en prisión, debido a que es sospechoso del femicidio de Selena María López Alfaro, de 26 años.

Este caso lo investiga la Fiscalía de Atenas y se confirmó que el Juzgado acogió la petición de imponer esta medida cautelar mientras avanza la investigación.

Selena esperó con ansias el fin de semana del 12 y 13 de julio del 2025, porque sería la fecha en la que recuperaría su libertad luego de estar en una relación sentimental en la que, al parecer, vivía violencia emocional y física.

Así se lo expresó a su amiga Ana Yanci Quirós, ellas se vieron el viernes 11 de julio anterior. Lamentablemente, esa conversación se convirtió en la última que tuvieron.

Foto: Ana Yanci Quirós para La Teja

Selena habría muerto en manos de Calderón, quien era su novio y con quien convivía desde hace más de tres años.

“Selena era lo más dulce y especial, incapaz de hacerle daño a nadie, pero ella vivía en agresión con ese hombre, lo expresó conmigo. El viernes, de hecho, estaba muy feliz porque ya el tipo se iba este fin de semana y me dijo: ‘Estoy muy contenta, Anita, ya por fin aceptó irse de la casa’. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas”, manifestó la amiga.

La pareja vivía en una casa que era propiedad de Selena, el papá se la había heredado en vida y, en apariencia, en muchas ocasiones, la joven le pidió que se fuera de la vivienda, pero él no lo hacía.

“El tipo no quería irse, él le fue infiel a ella. Por esa traición ella dejó sentir amor por él y tenía más de un año de luchar, pero él era muy agresivo, física y psicológicamente”, manifestó la amiga.

Selena López Alfaro fue asesinada en Santa Eulalia de Atenas. Foto: Con fines ilustrativos (Cortesía de Diario 5 de Atenas)

La madrugada de este lunes 14 de julio, Quirós recibió una de las peores llamadas, cuando una vecina de Selena, le decía que había movimiento policial en la casa de la joven y que, en apariencia, estaba muerta.

La noticia fue confirmada minutos después, cuando se dieron cuenta de que Selena había sido asfixiada y Calderón era el principal y único sospechoso de este vil hecho.

“Tenía un año de decirle a Selena que lo dejara y estoy segura de que sus papás también. Ella me dijo mil veces que ya no lo amaba porque le fue infiel varias veces”, recordó.

La puerta principal de la casa y del cuarto fueron arrancadas, la amiga presume que él quizás se fue y luego regresó para hacerle el peor daño.

“Me imagino el miedo que ella pudo sentir”, exclamó con dolor.

Selena es la mujer número 39 a la que le han quitado la vida en este 2025; de estas, 19 han sido víctimas de femicidio.

Selena presintió su muerte y le escribió a amigo

Quirós afirmó que Selena le escribió a un amigo para decirle que tenía miedo, estos mensajes se los envió este domingo.

“Le puso: ’Enrique, me dijo algo que me dejó pensando y ya me dio miedo’. Como que si yo tenía otro (hombre) y le dije que no, y me dijo: ‘En la noche lo vemos (...)’ ya me dio miedo. ¿Y si me hace algo?’, eso fue lo que le mandó al compañero", contó Quirós.

Ana Yanci contó que, incluso, Selena le dijo a ese amigo que si este lunes ella no llegaba a trabajar, que llamara a la Policía, por si algo le había pasado.

La Policía Judicial reveló la terrible forma en la que la joven falleció.

“Aparentemente, la situación se habría dado luego de que su pareja sentimental tuviera una discusión con ella y, al parecer, la asfixió”, detalló el OIJ.

La agresión habría ocurrido desde las 10 p. m., de este domingo en Santa Eulalia de Atenas, el hallazgo del cuerpo lo hicieron la 1 a. m., de este lunes.

En cuanto a Calderón, este fue detenido por las autoridades y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

