Caso Selena López: Joven habría presentido lo que le pasaría y se lo dijo a amigo horas antes

Selena López fue encontrada sin vida dentro de una asa en Atenas. Foto tomada de Facebook. (Facebook/Selena López fue encontrada sin vida dentro de una asa en Atenas. Foto tomada de Facebook.)

Selena López, la joven de 26 años asesinada dentro de su casa en Atenas, prácticamente fue sentenciada de muerte por el sospechoso, quien era su novio, horas antes de que ocurriera el atroz crimen.

Así lo reveló a La Teja Ana Yancy Quirós, amiga de Selena, quien contó que horas antes del femicidio la muchacha le escribió a un amigo para decirle que tenía miedo.

LEA MÁS: Caso Selena López: OIJ revela la cruel forma en que muchacha habría muerto a manos de su novio

“Le puso: ’Enrique me dijo algo que me dejó pensando y ya me dio miedo.’ Como que si yo tenía otro (hombre) y le dije que no, y me dijo: En la noche lo vemos (...) ya me dio miedo. ¿Y si me hace algo?’, eso fue lo que le mandó al compañero", contó Quirós.

Quirós contó que incluso Selene le dijo a ese amigo que si este lunes ella no llegaba a trabajar, que llamara a la Policía, por si algo le había pasado.

LEA MÁS: Mujer señala a su propio hermano como sospechoso de cometer atroz femicidio

Ana Yancy se enteró del terrible crimen a eso de la 1 a.m. de este lunes, cuando una vecina la llamó para decirle que Selena había sido asesinada, al parecer, por su pareja.

De acuerdo con Quirós, Calderón habría despedazado la puerta principal de la casa de Selena, luego rompió la puerta de su cuarto y, supuestamente, la asfixió.

LEA MÁS: OIJ investiga brutal asalto en Curridabat: víctima fue apuñalada a traición y está grave

Un reporte policial, al que La Teja tuvo acceso, señala que una hermana de Calderón fue quien lo señaló como el sospechoso del crimen ante las autoridades.

El extranjero fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público.