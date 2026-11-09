Caso Traición: buscan capturar en Reino Unido a la esposa de alias Shock

Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como Shock, fue ubicada en el Reino Unido por lo que el país solicita la captura internacional y detención provisional con fines de extradición.

McDonald es investigada dentro del caso denominado Traición.

La información fue dada a conocer por el medio Expendiente.

A la mujer le atribuyen la administración y legitimación de bienes que habrían sido adquiridos mediante distintas estructuras.

La esposa de Shock está en el Reino Unido. Foto: Cortesía.

Los registros migratorios y hasta una conversación familiar se convirtieron en parte de los indicios recopilados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para seguirle el rastro.

McDonald salió de Costa Rica el 6 de julio del 2025 con destino a Francia.

Meses después, una conversación entre familiares llamó la atención de los investigadores. El 14 de octubre de ese mismo año, el padre de McDonald le preguntó a otra de sus hijas si viajaría para visitar a Estefanía.

Las comunicaciones que fueron intervenidas por las autoridades también apuntaban a que McDonald habría continuado su recorrido hasta Londres, Inglaterra.

En esa ciudad se encontraba detenido su esposo, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades consideran que la mujer era el enlace entre él y otros integrantes de la presunta organización criminal.

Ahora, las autoridades nacionales buscan que la mujer sea detenida en el Reino Unido y trasladada a Costa Rica para enfrentar el proceso.

Luis Manuel Picado Grijalba es señalado por las autoridades costarricenses y estadounidenses como el principal líder del denominado cartel del Caribe Sur, una organización investigada por tráfico internacional de cocaína.

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Según las investigaciones, la estructura operaba desde Limón y recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia que posteriormente eran almacenados y distribuidos hacia Estados Unidos y Europa. Parte de los envíos presuntamente se realizaba mediante contenedores que salían de la Terminal de Contenedores de Moín.

Picado fue detenido en Londres el 29 de diciembre del 2024, en un operativo coordinado con la DEA. En abril del 2026, Reino Unido lo declaró extraditable a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.