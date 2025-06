Caso Valentina Elizondo: tío recuerda lo último que vivió con la joven víctima de femicidio

Valentina Elizondo Moscoso, la víctima de femicidio en Chacarita, Puntarenas, siempre buscó a su tío Luis Alberto Moscoso sobre todo en los momentos en que tuvo más incertidumbre.

Luis Alberto es oficial de la Fuerza Pública y quizás esto le daba mayor seguridad a la joven para tener una mayor guía, ante las amenazas que estaba recibiendo de su expareja, un sujeto de apellidos Castro Chévez.

El tío indicó que la pareja se había separado e incluso en enero anterior ella pidió medidas de protección por el hostigamiento que sufría.

Él siempre la aconsejó para que denunciara.

Valentina y Castro tienen una bebé de un año y nueve meses, quien ahora quedó huérfana.

El familiar ahora recuerda la última vez que compartieron y en la que incluso la ayudó para que recuperara a la hija, pues al parecer Castro se negaba a devolverla.

“Este muchacho le pidió a la niña, ella no quería dársela, por las amenazas que había recibido, él estuvo rogando que quería verla y llevarla a comer un helado, mi sobrina cedió y permitió que pasara con la hija de ambos.

“Le dijo que le llevara a la hija a las 2:30 de la tarde, él no quería llevársela, le dijo a Valentina que fuera a Barranca, por la niña, entonces mi sobrina me buscó para ir a traer a la hija, cuando llegamos a la casa él no estaba con la bebé, decidí llamarlo indicándole que llevara a la bebé, nos tuvo como 40 minutos y antes de que llegaran los compañeros de Fuerza Pública, él llegó y la entregó”, recordó el tío.

En apariencia, Castro quería que Valentina llegara sola, se desconocen las intenciones que tenía para ese día, no esperó que llegara acompañada del tío.