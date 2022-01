Cazador de serpientes atrapó a una de las más veloces del país en Alajuela (videos)

La serpiente Sabanera de Bosque Seco es bastante agresiva, pero el experto pudo capturarla. Foto: Roberto Poirier (Roberto Poirier)

Roberto Poirier, el cazador de serpientes a domicilio más famoso de Costa Rica, atrapó a una de las sincejas más rápidas que existen en el país, lo hizo en el patio de una vivienda en Alajuela.

El ingeniero en manejo forestal y vida silvestre nos contó que la “captura” se dio este viernes.

Una culebra, conocida como Sabanera de Bosque Seco (Masticophis mentovarius), apareció en la casa de don Julio Guerrero Alpízar, ubicada del salón comunal de Cebadilla de Turrúcares, 400 metros al norte.

“A las 10:22 a.m. me llamó don Julio porque observó una gran serpiente en el jardín de su casa, se metió en un tubo de tres pulgadas para escapar, pero él le tapó las dos entradas del tubo para que no pudiera salir y también guardó a sus dos gatos, ellos fueron los primeros en verla y le daba miedo que los atacara”, contó.

La sincejas mide casi dos metros y es una hembra adulta. Foto: Roberto Poirier (Roberto Poirier)

Roberto, que es una apasionado de las sincejas, se puso contentísimo al recibir la llamada, en ese momento estaba trabajando en la pizzería de su papá y se fue para la vivienda de Guerrero. Fue un vecino el que lo recomendó.

Ante la mirada de expectativa de la familia afectada, Roberto logró controlar a la serpiente en dos toques.

“Era una hembra adulta, es muy defensiva y no duda en atacar y lanzarse si se siente amenazada, está dispuesta a morder, esta medía 1,93 metros”, dijo Roberto, quien después de tomarse unas fotos y videos con la “bichilla”, la metió en un tarro.

“Esta serpiente es veloz a la hora del desplazamiento cuando escapa de sus depredadores, ninguna serpiente de Costa Rica puede igualar su velocidad”, dijo.

Según el experto, en nuestro país esta especie habita principalmente el bosque seco tropical del Pacífico noroeste y en los bosques de transición hacia el Pacífico central y sectores periféricos al Valle Central como Guachipelin de Escazú, donde la altura sobre el nivel del mar llega hasta los 1.400 metros.

Poirier nos contó que ha sido atacado dos veces por esta tipo de culebra, la primera vez en el 2006 cuando una mordedura le partió el labio superior en dos, por lo que le tuvieron que hacer un par de puntadas y le pusieron la inyección del tétano. La otra fue en diciembre del 2018, cuando otra lo mordió en la cara.

El ingeniero liberó la serpiente en un río lejos de las viviendas, la soltó ahí porque, como llevó bastante sol, para que se aclimatara.

Si en su casa aparece una sincejas puede llamar a Roberto al teléfono: 8580-93-96.