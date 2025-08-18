Celso Gamboa recibe nueva sanción de Estados Unidos y esta perjudica a equipo costarricense

Celso Gamboa recibió otro golpe, esta vez financiero, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gamboa aparece en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país. Al aparecer en esa lista, el gobierno de Estados Unidos bloquea sus propiedades, cuentas y negocios.

En esta ocasión, además, se ve afectado el equipo Limón Black Star FC.

“Esto significa que los activos de la persona o de la entidad quedan bloqueados en el país norteamericano, además, que está prohibido para ciudadanos o empresas de esa nación hacer negocios con los sancionados. Incluso, puede significar que la persona incluida queda prácticamente aislada del sistema financiero global”, explicó el Ministerio Público.

“Antes de su arresto, Gamboa era un importante narcotraficante en Costa Rica. Gamboa había facilitado el envío de cocaína por valor de decenas de millones de dólares desde Colombia, a través de Costa Rica, a Estados Unidos y Europa”, señala el comunicado.

En esta lista vinculan a otros tres costarricenses por la supuesta participación en el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Costa Rica, un importante centro mundial de transbordo de cocaína, se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para los grupos criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”, señalan las autoridades norteamericanas.

Celso Gamboa recibe otro golpe, esta vez financiero (Jose Cordero/Jose Cordero)

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la cocaína sigue representando una grave amenaza para la población, causando más de 22.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en el período de 12 meses que finalizó en octubre de 2024.

