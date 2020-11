“Desde hace días tenía miedo de que me asaltaran, porque normalmente pasó por San José para ir a mi trabajo en horas que por esto de la pandemia ya la gente ni se ve, pero eso sí, los pintillas no fallan. El 4 de octubre a las 4:30 de la mañana, tres hombres me persiguieron y por más rápido que traté de caminar o buscar dónde me refugiaba no pude, así que uno de ellos me hizo un candado chino, me puso un puñal en el cachete y me quitó el celular y el salveque en el que solo andaba una suéter y el cepillo de dientes”, recordó Acuña.