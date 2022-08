Chofer al que lluvias le arrastraron carro: “OIJ me lo devolvió hace 22 días por un bajonazo” (video)

(Video) Agua se llevó carro y arrastró un kilómetro

Don Jorge Luis Araya anda bien agüevado porque las lluvias se llevaron su machetico de trabajo, o sea, su carrito.

La nave fue arrastrada la noche del domingo en La Palmera de San Carlos, por el agua que generaron las fuertes lluvias.

El carro apareció a un kilómetro de donde fue arrastrado.

La emergencia se dio en las afueras del CAI Nelson Mandela cuando, al parecer, un dique colapsó y arrasó con todo a su paso.

Don Jorge no ha querido ni cómo quedó su carro, su hijo José Luis se ha encargado de todo.

“Mi esposa tiene una soda y yo con el carrito le ayudo a repartir, iba para Aguas Zarcas y me devolví, pero hacía nada pasé por ahí y no había nada, sí estaba lloviendo, pero fue algo que pasó en pocos minutos, solo por ganarme la platica”, dijo don Jorge.

Él asegura que cuando vio que el carro se lo iba a llevar al agua pensó en amarrarlo con una linga para evitarlo, pero no logró encontrar el ganchito.

“Yo estaba desesperado y el peor error fue dejarlo en neutro y frenado, la gente no me ayudó, porque obviamente les dio mucho miedo, pero yo creo que si tres personas me echan una mano, lo hubiéramos podido jalar y no se lo lleva”, considera.

El dueño le acababa de meter ¢400 mil. Foto: E. Chinchilla

Este pulseador asegura que lo que más le dolió fue que hace nada hizo un sacrificio con su familia para ponerle alarma, cámara de retroceso y otras cositas en las que tuvo que desembolsar casi ¢400 mil.

“Quedé marcado, primero me lo roban y ahora se lo lleva el agua”, relata.

Esta es la segunda situación que Araya vive con su chuzo.

Cuando tenía mes y medio de haberlo comprado, dos mujeres y un hombre le pidieron que les hiciera un servicio, que los llevara a Guápiles y en el camino lo golpearon, tanto que lo dejaron inconsciente y se llevaron el carro.

“Pasó siete meses el carro desaparecido y hace 22 días el OIJ me lo devolvió, porque me hicieron un bajonazo, el OIJ me avisó que lo encontraron, yo no lo podía creer, me puse tan feliz, el carro lo tenían en Río Jiménez abandonado y tapado con unas ramas, parece que lo iban a usar para cometer un delito”.

Vargas asegura que no pudo dormir la noche del domingo pensando en los dos momentos tan duros que le han tocado vivir.

“Es como ver una cinta pasar por mi cabeza y recordar el robo y ahora como venía todo ese montón de agua”.

Tras de eso, el celular de don Jorge quedó dentro del carro.

Su hijo José Luis fue este lunes a ver el carro, que quedó a un kilómetro de donde estaba parqueado. Rescató la cámara de retroceso y la bateria.

A don Jorge le dieron una golpiza cuando le robaron el carro y así quedó. Foto de Cortesía

“Las cosas duelen mucho, por el esfuerzo que uno hace para salir adelante, jamás espera uno algo así, ahora me va a tocar empezar de nuevo”, asegura el señor.

Impresionante

En un video se observa cómo el agua se lleva el carro y cae al río, donde finalmente se pierde de vista. Dos vacas y también una parada de buses fueron arrastrados por el agua.

Valiente transformó su vida luego de perder las piernas en un choque e incendio

Las fuertes lluvias que cayeron en la zona norte del país durante la tarde y la noche del domingo golpearon duro a los sancarleños.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó este lunes que el fin de semana se registraron 99 incidentes por inundaciones y 91 de esos ocurrieron en San Carlos.

Jorge Rovira , director de Gestion Del Riesgo de la CNE, dijo que los lugares más afectados fueron La Palmera, Aguas Zarcas, Florencia y Ciudad Quesada.

En San Rafael de Florencia el río se llevó el puente de hamaca, además el camino por La Amistad en Aguas Zarcas se vio afectado, también el acueducto que da servicio en Aguas Zarcas sufrió daños.

La Cruz Roja tuvo reporte de gran cantidad de emergencias. (Cortes)

Rovira comentó que Bomberos tuvo que evacuar a varias familias en Santa Clara.

Xenia Vargas, vecina de Santa Clara y una de las tantas afectadas, nos relató los momentos de tensión que vivió.

“El clima estaba feo, pero es que en un rato que llovió cayó una cantidad de agua que todo se inundó, yo tuve que correr para subir lo que pude en los muebles, casi se me ahoga el perro, pero fue algo fatal, se me dañaron algunas cosas, como zapatos, los sillones y creo que el refri, porque yo vivo sola y no me la aguante para subirla, fue una tormenta”, contó Vargas.

La CNE entregó espumas y cobijas a varias familias que se fueron a casas de familiares.

La alerta verde se mantiene, excepto para el Caribe.

Las condiciones lluviosas se mantienen en el Pacífico sur, en la zona norte y en el Caribe fronterizo.