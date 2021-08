Chofer de 79 años era quien conducía bus que cayó en guindo y agradeció que todos vivieran

Don Daniel Barrantes, de 79 años, es el conductor que manejaba un bus que cayó en un guindo en la comunidad de Hondores de Matambú, Hojancha de Guanacaste.

Barrantes solo necesitó una puntada en la nariz y por lo que más se preocupó fue por cada uno de los pasajeros que iban en el autobús, a quienes les pidió que salieran por el parabrisas, el cual tuvo que quebrar para ponerlos a salvo.

Así lo aseguró doña Hannia Arce, esposa del conductor.

“Él dice que a como pudo se levantó del asiento y le preguntaba a las personas si estaban bien. ‘Usted sabe qué es lo que le dijeran a uno que todos estaban bien, solo golpeados’, me dijo”, recordó la esposa.

El accidente ocurrió este sábado a las 11:37 a.m. y afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero sí varios golpeados, entre ellos tres graves, cuyas identidades no trascendieron.

Barrantes, además de ser el chofer, es el dueño del bus y este domingo 29 de agosto decidió ir temprano con un grupo de personas para sacarlo del guindo.

“Él desayunó (este domingo) con los hijos, tenemos tres varones y dos muchachas, y todos los nietos. Uno sabe que después de estas situaciones puede costar dormir, pero siempre se le pide mucho a Dios y es quien da la paz.

“Luego de desayunar se fue para donde ocurrió el accidente, tuvieron que hacer una trocha, me dijo que ya habían parado el bus y que lo iban a sacar. La mano de Dios fue la que estuvo allí”, dijo doña Hannia.

El dueño y conductor del bus quebraron el parabrisas para sacar a los pasajeros. Foto: Cortesía para LT El dueño y conductor del bus quebraron el parabrisas para sacar a los pasajeros. Foto: Cortesía para LT

Comentó que el autobús quedó en una propiedad de un hermano de él, agregó que este es uno de los más nuevos que tienen y por eso quieren tratar de que vuelva a funcionar.

El viaje había salido de Nandayure de Nicoya y tenía como destino Hojancha.

La señora concluyó diciendo que muchas personas agradecieron que fuera Barrantes quien maniobrara el autobús.

“Él es muy activo, no parece que tuviera esa edad, mucha gente nos ha dicho: ‘Gracias a Dios que era él, por la experiencia que tieneo’. Son bastantes añitos los que tiene él, va a cumplir ochenta años en octubre”, señaló.