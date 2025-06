Chofer de buseta da desgarrador testimonio de cómo ocurrió accidente en el que murió niño de kinder

El fatal accidente ocurrió frente a la escuela de Daytonia. Foto cortesía. (cortesía/Cortesía)

Los vecinos de Talamanca, en Limón, siguen impactados y con el corazón hecho pedazos por la trágica muerte del chiquito de kinder que este lunes falleció tras salir expulsado de la buseta en la que viajaba, esto a consecuencia de un violento choque.

Una de las personas más afectadas por esa tragedia es el conductor de dicho vehículo, quien no pudo hacer nada por evitar que la buseta fuera embestida por detrás por un pick up que, al parecer, viajaba a alta velocidad.

La Teja conversó con el conductor de la buseta, quien pidió que su nombre no fuera dado a conocer, y este reveló con detalles cómo ocurrió ese terrible accidente que apagó la vida del pequeño niño de tan solo 5 años.

“Es algo terrible, no es tanto la pérdida material, sino la pérdida del niño, es demasiado duro”, contó el chofer.

El fatal choque ocurrió este lunes frente a la escuela Líder de Daytonia, en Talamanca de Limón, cuando la buseta en la que viajaba el chiquito junto a otros niños fue embestida por el pick up de un hombre apellidado Acuña, de 40 años.

A punto de bajarse

El conductor de la buseta recordó que el incidente se dio cuando estaban a punto de llegar al centro educativo, les faltaban escasos metros para que se bajaran los seis chiquitos que transportaba en el vehículo.

“Estaba llegando a la entrada de la escuela, justo cuando estaba a unos metros de donde iba a detenerme fue que sentí el impacto del pick up, fue tan fuerte que siguió y quedó metido en la malla de la escuela”, contó.

El carro embistió violentamente a la buseta por detrás, Foto tomada de Facebook. (Faceb/El carro embistió violentamente a la buseta por detrás, Foto tomada de Facebook.)

El pick up chocó a la buseta por detrás y el golpe fue tan fuerte que todos los asientos se corrieron hacia delante quedando unos encima de otros. Incluso el mismo chofer de la buseta resultó herido.

“Yo solo sentí el impacto, no me di cuenta de qué sucedió, porque yo me llevé un golpe en el lado izquierdo de la cabeza, con la parte donde está pegado el cinturón, entonces perdí la conciencia. Cuando me desperté ya la Policía tenía arrestado al señor del pick up y al chiquito ya lo tenían tapadito”, detalló.

Dolorosa tragedia

Al conductor de la buseta se le vino el mundo encima cuando observó el cuerpo del chiquito, de 5 años, tendido en medio de la carretera.

“El chiquito estaba dentro de la buseta, pero se salió por la ventana de lo fuerte que fue el impacto con todo y el marco de la ventana. Ese chiquito iba en el asiento al lado atrás del chofer, por la ventana donde se salió”.

Según el chofer, un hombre que se encontraba en un minisúper cercano dijo que él presenció el trágico momento en el que el niño salió expulsado de la buseta.

Afortunadamente, los otros chiquitos que viajaban en la buseta sobrevivieron al accidente y, según el conductor, tuvieron que ser llevados a un centro médico debido a los golpes que sufrieron.

“Eran poquitos los niños, ellos venían en los asientos más cercanos al del chofer y el golpe fue atrás, si ellos hubieran ido en los asientos de atrás la tragedia habría sido más grande, porque esos asientos quedaron montados sobre los otros”.

En cuanto al chiquito que murió en ese accidente, se supo que sus padres serían indígenas panameños y de escasos recursos.

Por este motivo es que el personal de la escuela a la que asistía el chiquito están recolectando ayudas para su familia. Si usted desea colaborar puede hacer por medio de Sinpe Móvil a los números 8862-4156 y 8791-8203, a nombre de Karen Ugarte, quien era la maestra del niño.

Investigado por homicidio

El conductor del pick up será investigado por el presunto delito de homicidio culposo. Foto: Cortesía (Cortesía /Cortesía)

En cuanto al conductor del pick up que habría causado el triste accidente, este fue detenido ese mismo lunes por las autoridades y su destino podría definirse en las próximas horas.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual, ante consulta de La Teja, informó que este martes Acuña seguia detenido a la espera de enfrentar una audiencia de solicitud de medidas cautelares.

“La Fiscalía de Bribri informó que se encuentra tomando la declaración indagatoria a un hombre de apellidos Acuña Mata. Una vez finalizada la diligencia, se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, indicó la Fiscalía.

El Ministerio Público también confirmó que finalmente Acuña será investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

“Esta persona fue detenida ayer (lunes) y trasladada a un centro médico, donde se le practicaron los respectivos exámenes de sangre, para los análisis toxicológicos”, agregó la Fiscalía.

De momento, las autoridades están a la espera de los resultados dichas pruebas, los cuales aclararán si al momento del accidente Acuña manejaba bajo los efectos del licor u otro tipo de sustancia.