Chofer de Uber retenido un día: “Uno piensa que lo van a matar” (video)

Chofer de Uber asegura que fue asaltado y retenido en una casa por más de 24 horas. Foto Cortesía. Armando Quesada, de 35 años, tiene 2 años de trabajar como Chofer de Uber. Foto Cortesía.

Armando Quesada Godínez, de 35 años y quien trabaja como chofer de Uber, vivió una pesadilla de más de 24 horas porque, según dice, lo tuvieron retenido en una casa dos hombres y una mujer que se habrían hecho pasar por clientes que pidieron un servicio.

Quesada solo pensaba en salir con vida de ese lugar para regresar con su familia, especialmente con su mamá, doña Floribeth Quesada.

“Por la cabeza me pasaban muchas cosas, uno piensa que lo van a matar”, contó el chofer a La Teja.

Armando se las ingenió y pudo escapar la madrugada de este martes, varias horas después de que en redes sociales se difundió un video supuestamente grabado por uno de sus captores y enviado a la mamá del chofer para decirle que él se encontraba bien.

“Hola, yo soy el cliente, es que él va manejando, como puede ver. Salude a su mamá”, dice el hombre que aparece en el video. Quesada responde de forma nerviosa: “Hola ma, tranquila, ahorita llego”.

Se inició en Desampa

Chofer de Uber asegura que fue asaltado y retenido en una casa por más de 24 horas. Foto Cortesía. Según Quesada, este fue el sujeto que solicitó el viaje. Foto Cortesía.

Quesada afirma que la pesadilla que experimentó se inició pasada la una de la mañana de este lunes 7 de febrero; a esa hora una solicitud de servicio desde Maiquetía, en San Rafael Abajo de Desamparados.

“Monté al muchacho, me parece que tenía un perfil falso porque ahora aparece con otro nombre, y me dijo que había que pasar por un amigo que estaba como a cien metros y luego había que pasar por su novia. La muchacha estaba en estado de ebriedad, incluso empezaron a discutir, y yo ya veía la situación medio rara”, explica.

Quesada cuenta que luego de manejar unos pocos metros, uno de los sujetos lo encañonó y lo obligó a detenerse, luego le taparon la cara con una especie de pasamontañas y lo pasaron al asiento trasero.

“El muchacho este (que aparece en el video) se llevó el carro (manejando) y me di cuenta de que pasaron a comprar droga, específicamente crack, luego siguieron manejando hasta que llegamos a Tarbaca, ahí me metieron a una casa vieja y me llevaron a un cuarto en el que pasé todo el día encerrado, no me dejaban salir y me decían que si trataba de hacer algo me iban a matar”.

Huyó de madrugada

El chofer de Uber recuerda que durante horas escuchó a los sujetos enfiestados, incluso con música a todo volumen, y que cada cierto tiempo se acercaban al cuarto para decirle que no hiciera tonteras. Fue hasta que oscureció de nuevo que Armando encontró la oportunidad para escapar.

“Llegó un momento en la madrugada de hoy (martes) que escuché que no había bulla y salí del cuarto tras darle una patada a la puerta, agarré las llaves (del carro) que estaban en la mesa y de una vez me vine para la casa. Cuando encendí el carro vi que eran las tres de la mañana”.

Quesada explicó qué le quitaron.

“Me robaron el celular, él (sujeto que aparece en el video) me agarró el celular y luego me hizo grabar el video porque mi mamá ya estaba mandando muchos mensajes, entonces seguro él lo hizo para que ella no sospechara”.

También lo dejaron sin billetera.

Hermano lo echó al agua

No solo Armando sufrió con esta pesadilla, su mamá también pasó por momentos de mucha angustia, sobre todo cuando recibió el video porque notó que su hijo estaba muy asustado.

“Yo estaba poniéndole unos mensajes de a qué hora llegaba y fue cuando me mandaron el video, pero luego de eso no recibí más mensajes de él y tampoco le llegaban los mensajes, fue cuando empecé a pensar que lo habían asaltado o que algo le había pasado”, dice.

Chofer de Uber asegura que fue asaltado y retenido en una casa por más de 24 horas. Foto Cortesía. Doña Floribeth Quesada, mamá de Armando, dijo que ella notó que su hijo se veía asustado en el video. Foto Cortesía.



— "Fue terrible para mi, viví un día que nunca pensé que iba a vivir, y que no quiero que nadie lo viva", dijo Floribeth Quesada, mamá de Armando.

Doña Floribeth no sabe cómo fue que ese video llegó a las redes sociales, pero aseguró que esa situación fue clave para saber qué había pasado con su hijo.

“El lunes en la tarde yo estaba haciendo fila en el OIJ para poner la denuncia cuando me entró una llamada de un muchacho que me dijo que era hermano del que salía en el video junto a mi hijo.

“Me dijo que ese muchacho era como la oveja negra de la familia, y que sabiendo que ese era su hermano no iba a estar tranquilo sabiendo lo que estábamos sufriendo nosotros, entonces que más bien nos recomendaba que pusiéramos la denuncia”.

Dio su versión

La señora dijo que por medio del hermano, el OIJ, al parecer, logró contactar al sujeto que aparece en el video y este les dio su versión de lo sucedido, la cual ella y su hijo no comparten.

“Lo que dijo es que ellos le pagaron a mi hijo para que fueran a comprar droga y que él (Armando) andaba muy mal porque chocaba y se subía a las aceras y que por eso lo dejaron en San Sebastián y que no supieron nada más porque se devolvieron en bus como a las cinco de la mañana”, dijo.

Armando asegura que esa versión es falsa y que la mejor prueba es su carro, que tiene ni un solo rasguño.

Este martes Armando y su madre se presentaron al OIJ para retirar la denuncia por desaparición y presentar una por retención.

La oficina de prensa de la Policía Judicial informó que el caso está bajo investigación y aún no hay sospechosos.