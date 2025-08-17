Choque de dos motos deja un fallecido y a dos hombres luchando por vivir

Un fallecido y dos heridos de gravedad fue el saldo que dejó un accidente la mañana de este domingo en Sarapiquí, Heredia.

Morguera OIJ. Foto de Édgar Chinchilla

El accidente ocurrió en barrio Jerusalén, 1.5 kilómetros de Puerto Viejo de Sarapiquí donde dos motocicletas colisionaron de frente.

LEA MÁS: Señor que murió al chocar violentamente contra aguja del tren tenía 52 años

La Cruz Roja despachó tres ambulancias al sitio, en la escena, los socorristas atendieron a tres personas, de las cuales una fue declarada sin signos vitales, mientras que dos más resultaron en condición crítica, una de ellas tenía una severa lesión en una pierna.

LEA MÁS: Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo

Los heridos fueron llevados al centro médico de la localidad.

Los agentes del OIJ se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo.